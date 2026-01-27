menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Vojvoda poupa Gabigol e mais dois jogadores de estreia do Santos no Brasileirão

Peixe estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), contra a Chapecoense, na Arena Condá

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
18:31
Gabigol - Santos
imagem cameraGabigol será poupado na estreia do Santos no Brasileirão (Foto: Luis Moura/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos terá alguns desfalques na estreia do Campeonato Brasileiro quando vai enfrentar a Chapecoense, nesta quarta-feira (28), na Arena Condá, em Chapecó, às 20h (de Brasília). O técnico Juan Pablo Vojvoda optou por poupar três jogadores deste primeiro duelo na competição.

continua após a publicidade

➡️ Escalação: Neymar faz primeiro treino com bola no Santos, e Barreal retorna ao time

O atacante Gabigol, o zagueiro Adonis Frías e o lateral-direito Mayke foram preservados pela comissão técnica em razão da disputa do Campeonato Paulista e, portanto, ficarão em Santos neste meio de semana.

Com isso, a comissão técnica deve fazer um rodízio neste início de temporada para preservas alguns jogadores e também tentar melhorar o desempenho no Estadual. O Peixe soma apenas seis pontos em cinco jogos, sendo uma vitória, três empates e uma derrota.

continua após a publicidade

O meia-atacante Álvaro Barreal e o meio-campista Gabriel Bontempo treinaram normalmente no gramado com o restante do elenco e voltam a ficar à disposição da comissão técnica alvinegra, enquanto os atletas Tiquinho Soares, Thaciano e Gustavo Henrique seguem em tratamento com a fisioterapia do clube.

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Diaz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

+ Aposte na vitória do Santos na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Vojvoda - Santos
Vojvoda, técnico do Santos (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias