O Santos terá alguns desfalques na estreia do Campeonato Brasileiro quando vai enfrentar a Chapecoense, nesta quarta-feira (28), na Arena Condá, em Chapecó, às 20h (de Brasília). O técnico Juan Pablo Vojvoda optou por poupar três jogadores deste primeiro duelo na competição.

O atacante Gabigol, o zagueiro Adonis Frías e o lateral-direito Mayke foram preservados pela comissão técnica em razão da disputa do Campeonato Paulista e, portanto, ficarão em Santos neste meio de semana.

Com isso, a comissão técnica deve fazer um rodízio neste início de temporada para preservas alguns jogadores e também tentar melhorar o desempenho no Estadual. O Peixe soma apenas seis pontos em cinco jogos, sendo uma vitória, três empates e uma derrota.

O meia-atacante Álvaro Barreal e o meio-campista Gabriel Bontempo treinaram normalmente no gramado com o restante do elenco e voltam a ficar à disposição da comissão técnica alvinegra, enquanto os atletas Tiquinho Soares, Thaciano e Gustavo Henrique seguem em tratamento com a fisioterapia do clube.

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Diaz.

