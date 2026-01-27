Escalação: Neymar faz primeiro treino com bola no Santos, e Barreal retorna ao time

O atacante Neymar se prepara para retornar ao gramados e já faz transição física. Pela primeira vez após cirurgia, o camisa 10 do Santos treinou com bola, ainda sem contato com o restante do elenco, na manhã desta terça-feira (27), no CT Rei Pelé.

Neymar atuou no sacrifício nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, já que o Peixe precisava se livrar do rebaixamento. Ao fim da temporada, no dia 22 de dezembro, o jogador passou por uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, em Belo Horizonte.

Apesar de estar perto do retorno, Neymar ainda precisará de alguns dias antes de voltar oficialmente ao time de Juan Pablo Vojvoda. Apesar de o Santos não divulgar a data, a tendência é que retorne no início do mês de fevereiro e, portanto, ainda fora de combate nesta semana.

O meia-atacante Álvaro Barreal e o meio-campista Gabriel Bontempo treinaram normalmente no gramado com o restante do elenco e voltam a ficar à disposição da comissão técnica alvinegra, enquanto os atletas Tiquinho Soares, Thaciano e Gustavo Henrique seguem em tratamento com a fisioterapia do clube.

O Peixe estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), contra a Chapecoense, às 20h (de Brasília), na Arena Condá.

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Gabigol.

