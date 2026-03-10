O Mirassol e o Santos se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Maião, no interior de São Paulo. O Peixe e o Leão Caipira buscam a segunda vitória na competição. O duelo terá transmissão ao vivo da Amazon Prime. Clique aqui para assistir ao vivo.

O duelo terá um ingrediente a mais com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O comandante acompanhará a partida ao lado do coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, em um dos camarotes do estádio.

Apesar da ausência de Neymar, que será poupado após uma sequência de três partidas, a CBF manteve a viagem ao Maião. O camisa 10 treinou normalmente e segue uma programação de controle de carga. A expectativa é de que ele retorne no confronto contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

O destaque da noite será o goleiro Gabriel Brazão, que completa 100 jogos com a camisa do Santos. Ele chegou ao clube em fevereiro de 2024 para a disputa da Série B.

Escalação:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Gabriel Bontempo Rony, Gabriel Barbosa e Thaciano.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

Desfalques do Santos:

Neymar (poupado)

Zé Rafael (edema na coxa)

Robinho Jr. (opção técnica)

Lucas Veríssimo (ainda no Catar sem previsão de voltar ao Brasil)