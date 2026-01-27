Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalação do jogo

O Santos visita a Chapecoense nesta quarta-feira (28), às 20h (horário de Brasília), na Arena Condá, pela estreia do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir ao vivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe ainda não poderá contar com Neymar, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. O retorno está previsto para a próxima semana, mas depende da evolução clínica, já que o jogador iniciou a transição para o gramado na última terça-feira (26). Pelo Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano venceu apenas uma das cinco partidas disputadas nesta temporada.

Ficha do jogo ACF SAN 1ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Local Arena Condá (Chapecó, Santa Catarina) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Estreia no Brasileirão com desfalques:

Além de Neymar, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com Tiquinho Soares, que está lesionado e foi liberado para buscar outro clube, nem com Gustavo Henrique, que segue em recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

continua após a publicidade

Em contrapartida, o atacante Álvaro Barreal retorna após se recuperar de um trauma na região do quadril, assim como Gabriel Bontempo, que deixou para trás um edema muscular na coxa esquerda.

O Peixe realizou, nesta terça-feira (27), a única atividade tática visando ao confronto e, na sequência, seguiu viagem para Santa Catarina. Depois, o Alvinegro Praiano terá dois clássicos consecutivos contra o São Paulo: o primeiro no próximo sábado (31), pelo Campeonato Paulista, no Morumbis, e o segundo na quarta-feira seguinte, dia 4 de fevereiro, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Barreal reforça o Santos contra a Chapecoense, pela estreia do Brasileirão (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

Ficha Técnica:

⚽CHAPECOENSE X SANTOS - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

📍Estádio: Arena Condá (Chapecó, Santa Catarina)

⏰Horário: 20h (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

📟 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Gabigol. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Histórico do confronto:

Chapecoense x Santos na história do Brasileirão (1937-2025):

14 jogos

4 vitórias do Chapecoense

5 empates

5 vitórias do Santos

10 gols do Chapecoense

16 gols do Santos

*As informações são da CBF