Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalação do jogo
Peixe tem apenas uma vitória em cinco jogos nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos visita a Chapecoense nesta quarta-feira (28), às 20h (horário de Brasília), na Arena Condá, pela estreia do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir ao vivo.
Escalação: Neymar faz primeiro treino com bola no Santos, e Barreal retorna ao time
Santos
Atlético-MG acerta a venda de Rony para o Santos
Atlético Mineiro
Torcida do Santos se desespera com desfalque para o Brasileirão: ‘Perda trágica’
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O Peixe ainda não poderá contar com Neymar, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. O retorno está previsto para a próxima semana, mas depende da evolução clínica, já que o jogador iniciou a transição para o gramado na última terça-feira (26). Pelo Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano venceu apenas uma das cinco partidas disputadas nesta temporada.
Ficha do jogo
Estreia no Brasileirão com desfalques:
Além de Neymar, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com Tiquinho Soares, que está lesionado e foi liberado para buscar outro clube, nem com Gustavo Henrique, que segue em recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa direita.
Em contrapartida, o atacante Álvaro Barreal retorna após se recuperar de um trauma na região do quadril, assim como Gabriel Bontempo, que deixou para trás um edema muscular na coxa esquerda.
O Peixe realizou, nesta terça-feira (27), a única atividade tática visando ao confronto e, na sequência, seguiu viagem para Santa Catarina. Depois, o Alvinegro Praiano terá dois clássicos consecutivos contra o São Paulo: o primeiro no próximo sábado (31), pelo Campeonato Paulista, no Morumbis, e o segundo na quarta-feira seguinte, dia 4 de fevereiro, na Vila Belmiro.
Ficha Técnica:
⚽CHAPECOENSE X SANTOS - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
📍Estádio: Arena Condá (Chapecó, Santa Catarina)
⏰Horário: 20h (de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
📟 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Gabigol. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Histórico do confronto:
Chapecoense x Santos na história do Brasileirão (1937-2025):
14 jogos
4 vitórias do Chapecoense
5 empates
5 vitórias do Santos
10 gols do Chapecoense
16 gols do Santos
*As informações são da CBF
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias