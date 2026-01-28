Vojvoda avalia desempenho do Santos contra Chapecoense e despista sobre reforços

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, lamentou a derrota por 4 a 2 para a Chapecoense na noite desta quarta-feira (28), na Arena Condá, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

Com apenas uma vitória em seis partidas na temporada, o Peixe convive com a cobrança da torcida por reforços. Até o momento, o clube anunciou apenas duas contratações: Gabriel Barbosa e Gabriel Menino. Rony está encaminhado e deve ser oficializado em breve, após se despedir do Atlético-MG nas redes sociais.

Vojvoda comentou em entrevista coletiva, sobre a atuação da equipe, mas evitou entrar em detalhes a respeito da busca por reforços para aumentar o poder competitivo do elenco santista.

— O clube está trabalhando nisso e eu também. Acho que hoje temos que falar da partida, que é o mais importante que aconteceu. O time teve um bom volume de jogo tanto no primeiro quanto no segundo tempo, criou situações de gol, mas levamos quatro gols em quatro chegadas do adversário. Tivemos muitas oportunidades, mas sem efetividade. Nas partidas anteriores, contra Bragantino e Corinthians, cobramos muito porque não criamos tantas chances. Em outra partida, defendemos melhor. Hoje, não defendemos bem na primeira transição do jogo. No escanteio, sofremos o gol de empate. Tivemos muitos escanteios e novamente sem efetividade. Em termos de volume de jogo e criação, fizemos uma boa partida, mas isso não serve, pois a análise está ligada ao resultado - disse o treinador.

Na última temporada, o Santos trocou de técnico em três oportunidades e contratou 20 reforços. Vojvoda comentou sobre o setor defensivo, que tem apresentado fragilidades ao sofrer oito gols em seis partidas nesta temporada e também comentou sobre a necessidade de reforços.

— Sim, precisamos de peças no setor defensivo. No jogo passado, fizemos uma boa partida defensivamente, vínhamos com uma solidez importante, mas erros se pagam caro na Série A, ainda mais contra equipes que exploram bem as transições. Não sei se este é o momento ideal para essa análise. Em todo momento se fala dos erros. Erra-se, e jogadores e treinadores também erram. Não posso dizer que preciso de dez reforços, porque confio nos atletas que temos. São profissionais e erram porque jogam. Quando um erra, como aconteceu, dou confiança a outro. A possibilidade de contratação está sempre aberta em todos os setores, não apenas na defesa - afirmou o treinador.

Vojvoda também comentou sobre o gramado sintético da Arena Condá.

— Quanto ao gramado, facilitou para que a bola rolasse bem. Fizemos um bom jogo em termos de fluidez ofensiva, criamos chances, e o gramado ajudou nesse sentido. Depois, os jogadores sentiram o desgaste - finalizou.

O elenco santista se reapresenta nesta quinta-feira (29), às 16h30 (de Brasília), em preparação para o clássico contra o São Paulo. No sábado (31), o Peixe encara o rival no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Já na próxima quarta-feira (4), recebe o Tricolor na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.