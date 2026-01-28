Rony se despede do Atlético-MG e manda recado à torcida: confira

Nesta quarta-feira (28), o atacante Rony utilizou as redes sociais para se despedir do Atlético. O jogador de 30 anos está a caminho do Santos.

Rony agradeceu ao clube e mandou um recado para à torcida admitindo que gostaria de ter feito mais pelo Galo. Confira a mensagem completa:

"Chegou a hora de me despedir do Clube Atlético Mineiro, e faço isso com enorme sentimento de gratidão. Só quem veste essa camisa e luta por essa torcida sabe do que é ser Galo. Aqui, vivi momentos importantes, fiz parte de um grupo maravilhoso e tive a honra de conquistar um título.

Gostaria de ter feito muito mais, porém, nem tudo é como a gente planeja. Agradeço a comissão técnica, funcionários, torcida e, principalmente, meus companheiros. Levo respeito, aprendizado e boas lembranças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela honra, Galo!!!"

Acertado com o Santos

O Atlético acertou nesta terça-feira (27), a venda do atacante Rony ao Santos. A equipe paulista, que já havia tentado a contratação do jogador no início desta janela de transferências, fez uma nova investida e chegou a um acordo com o clube mineiro.

Aos 30 anos, o atacante é aguardado em Santos nos próximos dias para a realização de exames médicos e a assinatura de contrato com o clube paulista.

Rony pelo Atlético

Rony chegou ao Atlético em fevereiro de 2025 em uma contratação de alto investimento e cercada de grandes expectativas. O clube mineiro desembolsou cerca de R$ 38 milhões ao Palmeiras para trazer o atacante para Belo Horizonte.

Com a camisa alvinegra, o jogador disputou 65 partidas, marcou 14 gols e distribuiu seis assistências.

Apesar dos números, Rony não conquistou a confiança da torcida atleticana e acabou se tornando um dos jogadores mais criticados do elenco. Isso se deu principalmente a dois fatores: a grande quantidade de gols desperdiçados e um episódio ocorrido em julho de 2025, quando o atacante acionou a Justiça contra o Atlético pedindo a rescisão de contrato, alegando atrasos salariais. O caso desgastou a relação com o clube e deixou sua passagem marcada por controvérsias.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

