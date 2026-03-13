Santos tem seis jogadores convocados para base da Seleção Brasileira

O Santos tem seis jogadores convocados para as seleções brasileiras Sub-17 e Sub-20. A seleção olímpica foi convocada nesta sexta-feira (13) pelo técnico Paulo Victor, que fará sua estreia no comando da Amarelinha na Data Fifa de março, em amistoso contra o Paraguai, em São Paulo. A lista conta com 26 jogadores, de 15 equipes diferentes.

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Atletas e comissão técnica estarão concentrados entre os dias 23 e 31 de março. Até o dia 26, realizarão treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. No dia 27, a delegação se deslocará para São José dos Campos, cidade que receberá a partida no dia 28, marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Martins Pereira.

Em seguida, no dia 29, a Seleção retorna à capital paulista, onde treinará à tarde novamente no CT Joaquim Grava. A atividade do dia 30 acontecerá no Canindé, palco do jogo do dia 31, às 16h (de Brasília).

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O goleiro João Pedro, o lateral-esquerdo Vini Lira e o zagueiro João Ananias foram os jogadores convocados, e todos já tiveram vivência no elenco profissional. Vini Lira chegou a ser promovido ao elenco principal no início da temporada após participação na Copinha e, inclusive, foi titular em algumas partidas neste ano.

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Vini Lira durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sub-17:

Já a Seleção Brasileira Sub-17 foi convocada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci na manhã da última quarta-feira (11) para a 21ª edição do Sul-Americano da categoria, que será realizada no Paraguai entre os dias 3 e 19 de abril.

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A apresentação dos 23 atletas convocados está marcada para o dia 18 de março. Antes da viagem para a competição, prevista para 1º de abril, a comissão técnica realizará duas semanas de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O Brasil chega embalado por dois títulos consecutivos da competição: em 2023, no Equador, e em 2025, na Colômbia. Além de buscar mais um troféu continental, a Seleção também almeja uma vaga na Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar. Sete equipes sul-americanas garantirão classificação para o Mundial, que passou a contar com 48 participantes.

No Grupo B do Sul-Americano Sub-17, o Brasil terá pela frente Venezuela, Argentina, Bolívia e Peru.

A Seleção Brasileira é a maior vencedora da história da competição. Em 20 edições disputadas, a Amarelinha conquistou o título em 14 oportunidades: 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023 e 2025.

O atacante David Nogueira é uma das principais promessas da base santista e chegou ao clube em 2016, ainda no futsal.

— Fico muito feliz e grato pela oportunidade de ser convocado pelo meu país em uma competição tão importante como essa. Sempre falo que, para mim, representar a Seleção Brasileira é um sonho. Vamos trabalhar muito para fazer uma grande campanha e, se Deus quiser, conquistar o título com essa camisa tão pesada - afirmou o atacante.

Em 2025, David Nogueira assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos, válido até julho de 2028, com multa rescisória de 100 milhões de euros para transferências ao exterior.

Presença frequente nas convocações das seleções de base, o atacante já participou recentemente de períodos de preparação com as seleções brasileiras Sub-16 e Sub-17.

Em 2026, disputou sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior e também já teve oportunidades de treinar com o elenco profissional.

Outro Menino da Vila presente na lista é o goleiro Arthur do Vale, que também destacou a importância da convocação e a responsabilidade de vestir a camisa da Seleção.

— Primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade e ao Santos por tudo que tem feito na minha vida e na minha caminhada. É uma alegria enorme ser convocado novamente para a Seleção Brasileira, agora, de fato, para o Sul-Americano. Me sinto muito honrado com essa oportunidade. Vestir a camisa da Seleção é sempre motivo de muito orgulho e espero aproveitar ao máximo esse período para representar bem o Brasil e buscar o título - disse o goleiro.

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Arthur do Vale chegou ao Santos ainda nas categorias mirins, em 2020. Aos 17 anos, o goleiro já acumula convocações para as seleções de base e, em 2025, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até 2028.

O arqueiro também já participou de atividades com o elenco principal no CT Rei Pelé e é visto como uma das promessas da posição na base santista.

Convocados do Santos:

SUB-20 - Goleiro: João Pedro

SUB-20 - Zagueiro: João Ananias

SUB-20 - Lateral-esquerdo: Vini Lira

SUB-17 - Goleiro: Arthur Vale

SUB-17 - Meia: Vinicius Rocha

SUB-17: Atacante: David Nogueira