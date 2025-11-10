Vojvoda abre o jogo sobre luta do Santos contra o rebaixamento: "Sabemos da realidade"

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, ainda não venceu fora da Vila Belmiro. Em 12 partidas no comando do Peixe, soma 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, os dois triunfos foram em clássicos, em casa, contra o Corinthians e o São Paulo.

continua após a publicidade

No último domingo (9), o time da Baixada Santista foi derrotado por 3 a 2 pelo Flamengo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Alvinegro foram marcados por Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz.

Já são cinco jogos sem vitória e a segunda rodada consecutiva em que o time termina na zona do rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos encara o Palmeira s na próxima rodada do Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/ Gazeta Press)

Flamengo x Santos:

Vojvoda também comentou, em entrevista coletiva após a partida, sobre a opção pela entrada de Gabriel Bontempo na vaga de Luan Peres. O jovem demorou apenas 25 minutos em campo para marcar um dos gols do Peixe na partida.

continua após a publicidade

— O resultado era desfavorável para nós. Então, pensei em colocar um jogador como o Bontempo, que me daria mais fôlego no meio de campo, um atleta com boa dinâmica e boa visão de jogo, e recuei o Arão. Se o resultado fosse outro, talvez a substituição teria sido diferente, mas, dentro desse contexto, preferi dessa forma — explicou.

Vojvoda também se mostrou frustrado pelo fato de a equipe santista ter levado um gol no final do primeiro tempo.

— Sempre nos últimos minutos as partidas se abrem. Conseguimos gols e atribuo mais a isso aos jogadores. Eu queria chegar aos últimos minutos com um placar curto: 0 ou 1. Isso significa que você está na partida. Tomamos um gol cedo. Você já perde esse momento que tem que ter. Sempre é o momento do futebol em que pode conseguir o gol. Conseguimos em três minutos e não alcançamos o resultado. O time não desistiu. Entraram jogadores que deram força quando precisamos. Vamos precisar de todo o elenco — disse o argentino.

continua após a publicidade

O técnico também comentou sobre a entrada de Lautaro Díaz, um dos autores dos gols santistas no último jogo, e projetou o duelo do próximo sábado (15), contra o Palmeiras.

— O Lautaro entrou pelo lado direito para dar profundidade, já que o Barreal sentiu fisicamente. Depois, passou a atuar como um camisa 9. Acompanhou o Thaciano, entrou o Juninho. Deixarei os próximos dias para analisar. O jogo contra o Palmeiras será diferente do que foi hoje, mas também será difícil. Sabemos da dificuldade desse tipo de adversário, que está lutando na parte de cima da tabela.

➡️ Vojvoda comenta retorno de Neymar e pede ajuda da torcida na luta contra o rebaixamento

O que vem pela frente?

15.11 - Santos x Palmeiras - 21h - Vila Belmiro - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

19.11 - Santos x Mirassol - 21h30 - Vila Belmiro - 34º rodada do Campeonato Brasileiro

24.11 - Internacional x Santos - 21h - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 - Santos x Sport - 21h30 - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

sem data e horário definidos - Juventude x Santos - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

sem data e horários definidos - Cruzeiro x Santos - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

➡️ O que esperar de Neymar na luta do Santos contra o rebaixamento?