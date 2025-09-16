A Fifa condenou o Santos a pagar 2 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual) ao técnico Pedro Caixinha e à sua comissão técnica, demitidos do clube no dia 14 de abril. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Trivela.

Com a decisão, o pagamento precisa ser feito à vista em até 45 dias. Ao Santos, cabe a possibilidade de recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), desde que os juros, determinados pela Fifa, sejam quitados antecipadamente.

Caso o clube seja novamente condenado, haverá cobrança de juros sobre o valor final. O Peixe ainda tem 10 dias para solicitar os fundamentos da decisão, cujo retorno pode demorar até 30 dias. Em seguida, o Santos terá 21 dias para recorrer ao CAS.

O pedido inicial da comissão de Pedro Caixinha foi de R$ 15 milhões. Ela é composta pelos auxiliares Pedro Malta e José Pratas, pelo preparador físico Guilherme Gomes e pelo preparador de goleiros José Belman.

Demissão de Caixinha no Santos

O técnico português foi anunciado em dezembro do ano passado e comandou o Peixe em 17 jogos, com sete vitórias, três empates e sete derrotas. A demissão ocorreu justamente no dia do aniversário de 113 anos do clube.

Após a saída de Pedro Caixinha, o Santos acertou a contratação de Cléber Xavier, que também deixou o cargo pouco depois. Atualmente, o Peixe é dirigido por Juan Pablo Vojvoda.