A apresentação do zagueiro Alexis Duarte, novo reforço do Santos, teve uma presença especial. Domingos, ex-defensor conhecido como “o último zagueiro”, participou da coletiva e foi o responsável por entregar a camisa 23 ao paraguaio.

A iniciativa faz parte de uma prática comum nos bastidores do clube. Na chegada de Lautaro Díaz, por exemplo, Abel, ídolo histórico do Peixe, marcou presença. O mesmo ocorreu com Clodoaldo, que participou da apresentação de Victor Hugo, e com Lalá, na de Adonis Frías.

Domingos desejou sucesso ao novo reforço santista e fez votos de felicidades, ressaltando que espera que Alexis Duarte possa vivenciar no clube momentos semelhantes aos que ele próprio experimentou durante sua passagem pelo Santos.

— Eu fui muito feliz com essa camisa e tenho certeza que você também vai honrar muito. Muito boa sorte — disse Domingos.

Domingos tem 39 anos e acumula na carreira, além do Santos, passagens por Grêmio, Portuguesa, São Caetano e Al-Kharaitiyat. O apelido o "último zagueiro" se deu pelo estilo de jogo sério e "sem massagem".

Na história do Santos, um dos episódios mais marcantes envolvendo Domingos ocorreu em 2009, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O zagueiro se envolveu em uma confusão com Diego Souza, do time alviverde, e ambos acabaram expulsos.

Quando Alexis pode estrear?

Na carreira, o defensor de 25 anos tem passagens pela seleções de base do Paraguai e atualmente integra o elenco principal. Na semana passada, inclusive, Alexis Duarte conseguiu, ao lado de outros companheiros, a classificação para Copa do Mundo de 2026.

O atleta chegou na semana passada para iniciar o período de treinos no clube e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para estar em campo no confronto diante o São Paulo, no próximo domingo (21), às 20h30.

— Sim, estou pronto, bem fisicamente, e depende do que o técnico decidir. Mas estou bem fisicamente. Estou muito feliz de chegar em um clube grande como o Santos, ouvi muitos nomes como Pelé, Neymar. Estou muito feliz e vou trabalhar para ganhar títulos — disse Alexis Duarte.