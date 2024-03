Veja como o Santos vai utilizar o período sem jogos da Data Fifa

(Foto: Raul Baretta/ Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos está na semifinal do Paulistão e vai encarar o RB Bragantino por uma vaga na final do estadual. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu a data, mas o confronto deve ocorrer no dia 27 de março.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois de eliminar a Portuguesa nos pênaltis, o elenco comandado por Fábio Carille recebeu dois dias de folga e retoma os trabalhos na quarta-feira (20). Com isso, os atletas terão sete dias de trabalho focados no estadual.

(Foto: Raul Baretta/ Santos)

Com a base do time titular à disposição, o Santos irá fazer um amistoso contra o Corinthians na sexta-feira (22), buscando manter o nível de concentração para o duelo contra o Bragantino, que terá clima de revanche, já que o Massa Bruta venceu o Peixe na fase de grupos.

- Quando precisou, na oitava rodada, o grupo deu uma resposta muito legal e isso me deixa confiante. A concentração lá foi baixa (contra o Bragantino), a classificação mexeu com o grupo. Hoje é um grupo que tem responsabilidade e que sabe onde está. Perdemos no campeonato para esses três times. Bora pra revanche. Que gostoso participar desse momento no Santos - disse Carille.

➡️ Veja confrontos do mata-mata do Paulistão

As únicas baixas para os próximos dias serão Rincón e Otero. A dupla foi chamada por suas seleções no período da Data Fifa que se inicia nesta segunda-feira (18) até o dia 26 de março. Mesmo assim, os atletas devem estar à disposição para o confronto contra o Bragantino.