João Paulo brilha, e Santos supera Portuguesa nos pênaltis pelo Paulistão

Santos venceu por 4 a 2 nos pênaltis (Foto: Fernanda Luz e Rafael Assunção/Ag. Paulistão)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 22:52 • Santos (SP)

O Santos superou a Portuguesa por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, pelas quartas de final do Paulistão, na Vila Belmiro. Destaque da partida foi o goleiro João Paulo, que fez ótimas defesas durante o jogo e pegou uma das cobranças da Lusa na disputa de penalidades.

O equilíbrio do confronto do início ao fim foi surpreendente, considerando os resultados das duas equipes até aqui no estadual. O Santos teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, enquanto a Portuguesa foi a pior equipe dos oito classificados às quartas, com 15 pontos a menos do que o Peixe. Mesmo assim, o empate não saiu do placar e a decisão ficou para os pênaltis.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Santos iniciou o jogo tentando pressionar a saída de bola da Portuguesa, mas foi a Lusa quem criou as melhores chances no primeiro tempo. Os visitantes apostaram na bola aérea e levaram perigo, até que Quintana perdeu chance claríssima aos 21 minutos. Depois, o Peixe cresceu e conseguiu bons ataques, principalmente com Otero no lado direito.

Na segunda etapa, o duelo seguiu equilibrado, com ótimas chances para os dois lados. Contudo, quem teve a oportunidade mais clara foi a Portuguesa, quando Henrique Dourado ficou cara a cara com João Paulo e parou em um milagre do goleiro santista. Pouco depois, Otero foi expulso após pisão em Giovanni Augusto e deixou o Peixe com um a menos por 20 minutos. Ao final, nada de gols e a vaga na semifinal foi decidida nos pênaltis, e o time da Vila Belmiro venceu por 4 a 2, com JP defendendo uma das cobranças.

Santos e Portuguesa empataram em 0 a 0 e decidiram nos pênaltis vaga na semifinal do Paulistão (Foto: Divulgação / Paulistão)

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Com a classificação, o Santos irá enfrentar o Red Bull Bragantino nas na semifinal do Paulistão, marcada o dia 27 de marços, quarta-feira, ainda sem horário definido. Palmeiras e Novorizontino fazem a outra partida das semis.