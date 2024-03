(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 08:05 • São Paulo (SP)

Com a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão, o Santos está garantido na Copa do Brasil de 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após a redistribuição de vagas feita pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em 2023, apenas os cinco melhores times na classificação final do Paulistão garantem participação para a Copa do Brasil do ano seguinte.

Tem favorito? Com R$100, você fatura R$400 na Lance! Betting se Nova Iguaçu e Vasco empatarem!

Mesmo sem entrar em campo, o Santos garantiu pelo menos a quinta melhor campanha e não poderá ser ultrapassado por nenhum adversário na tabela do estadual. A equipe de Fábio Carille terminou a fase de grupos em segundo lugar e encara a Portuguesa por uma vaga na semifinal.

Caso entre os cinco primeiros do Paulistão houver times com a vaga via Libertadores ou Copa do Brasil, o sexto colocado do Campeonato Paulista vai para o torneio nacional, e assim por diante.

(Foto: Raul Baretta / Santos)

Rebaixado à Série B do Brasileirão, o Santos não conseguiu vaga para a atual edição da Copa do Brasil. Andrés Rueda, ex-presidente do Santos, acreditava que a CBF faria um convite para o clube jogar a competição. Contudo, o regulamento do torneio não prevê convites para clubes.

➡️ Veja confrontos do mata-mata do Paulistão

Nesta edição da Copa do Brasil, o campeão acumulará, desde a primeira fase, quase R$ 95 milhões.