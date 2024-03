Santos e Corinthians irão se enfrentar na Data Fifa, diz Carille

Santos e Corinthians se enfrentaram no Paulistão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Santos e Corinthians irão se enfrentar em jogo-treino no próximo sábado (23), na Vila Belmiro, durante a pausa para a Data Fifa, segundo o técnico Fábio Carille. O Peixe garantiu vaga para a semifinal do Paulistão neste domingo (17), após vencer a Portuguesa nos pênaltis; o Timão foi eliminado na fase de grupos da competição.

- Teremos dois dias de folga para o grupo. Quarta-feira voltamos já trazendo tudo sobre o Red Bull (Bragantino), que enfrentamos recentemente. Vamos treinar quarta, quinta e sexta e faremos um jogo treino no sábado de manhã - explicou Carille, que em outro momento confirmou que o adversário será o Corinthians, em entrevista coletiva.

O treinador do Santos também analisou o duelo contra a Portuguesa, que rendeu ao time a vaga nas semifinais do Paulistão. Classificado com a segunda melhor campanha e com 15 pontos a mais que a Lusa, o Peixe teve problemas e só conseguiu a vitória na disputa de pênaltis.

– Sabíamos da dificuldade, a referência foi o jogo contra o Palmeiras. Ruim para eles. Marcando forte contra um time já formado. Foi nossa referência esse jogo. Continuamos, nos preparamos. Tentamos não jogar por dentro, insistimos na construção, precisávamos trabalhar bem essa bola. Melhoramos no segundo tempo. Sabíamos desse jogo de bola longa do Henrique. A surpresa foi só o Victor Andrade no banco -

Questionado sobre qual era o objetivo do clube - que jogará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2024 - no início do estadual, o técnico do Santos afirmou que o time pensa no título e depois irá focar na Série B.

- Com os jogadores que vieram, (o objetivo) é sempre ir o mais longe possível. O objetivo é chegar na final e lá pensar em título. Temos jogadores grandes que sabem suportar o momento. Estamos pensando no título, depois a gente pensa na Série B - afirmou Fábio Carille.