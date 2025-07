Gustavo Caballero, do Santos, rasga elogios a Neymar: ‘Sabemos o que representa’

Artilheiro do Torneio Apertura do Paraguai deste ano, Gustavo Caballero deu a primeira entrevista coletiva como atleta do Santos nesta terça-feira (29), na Vila Belmiro.

O jogador fez a estreia com a camisa do Peixe no empate por 2 a 2 diante do Sport. Ele comentou, em diversos momentos da apresentação, sobre a oportunidade de jogar ao lado de Neymar.

– Sabemos o que o Neymar significa. Ainda não caiu a ficha do que é estar com ele, treinar com ele, ver ele todo dia. É algo muito bonito. Espero compartilhar e jogar muito com ele.

O jogador de 23 anos assinou em definitivo por quatro temporadas com o Alvinegro Praiano. Ele também comentou como foram as negociações com o clube.

— Estava de férias. Meu representante me disse que o Santos fechou a negociação e que iria jogar com Neymar. Todo mundo sonha com isso. Um tempo atrás, eu via Neymar jogando a Champions, e agora posso jogar com ele. Sabemos tudo que significa o Neymar para o futebol. Ainda não caiu a ficha do que é estar com ele, treinar com ele, ver ele todo dia. É algo muito bonito. Espero compartilhar e jogar muito com ele — explicou o camisa 17.

Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, Caballero começou a carreira no Deportivo Capiatá, em 2019, e ainda passou pelo Sportivo Ameliano antes de chegar ao Nacional, em 2022. Na equipe de Assunção, o atacante assumiu o protagonismo.

O jogador também comentou sobre a primeira oportunidade da carreira jogando longe do Paraguai.

— É muito diferente. É uma intensidade e velocidade diferente. Venho me preparando para isso. Tenho dias de treinamento com meus companheiros. Vamos nos conhecendo, a comissão vai entendendo o que ela quer de mim. É trabalhar em dobro para me adaptar — finalizou.

Números na temporada:

24 jogos (21 titular)

10 gols

1 assistência

170 minutos para participar de gol

23 passes decisivos

7 grandes chances criadas

2.7 finalizações por jogo (0.9 no gol)

22 dribles certos

50% eficiência nos duelos

1.2 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.20