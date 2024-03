Santistas não economizaram nas provocações ao rival (Foto: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 00:33 • São Paulo (SP)

A torcida do Santos compareceu em peso à Neo Química Arena, para enfrentar o Bragantino na semifinal do Paulistão, e não poupou provocações ao Corinthians.

Torcedores estenderam faixas para lembrar os "11 anos de tabu". O Timão empatou com o Peixe por 3 a 3 em 1957 e ficou até 1568 sem derrotar o rival.

Santistas também cantaram músicas que lembram esta época na saída do estádio. Além disso, entoaram o canto "festa no lixeiro" ao final da partida.

Foram R$ 3.042.965,00 em arrecadação bruta do Santos com a venda de ingressos para o confronto com o Bragantino, e 44.804 pessoas compareceram à arena do Corinthians. Os números representaram diferentes recordes para o clube do litoral paulista.

Classificado à final do Paulistão após bater o Massa Bruta por 3 a 1, o Santos aguarda o vencedor entre Palmeiras e Novorizontino para conhecer seu adversário da final do estadual. A partida entre os outros semifinalistas acontece nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque.

Santos derrotou o Bragantino, pela semifinal do Paulistão, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians; clube enfrentará Palmeiras ou Novorizontino na grande decisão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)