Em uma tarde agradável de sábado na Vila Belmiro, em Santos (SP), 2.726 torcedores acompanharam de perto a vitória do Peixe sobre o Ação-MT por 2 a 1, resultado que selou o retorno das Sereias da Vila à elite do Brasileirão Feminino.

A maioria dos santistas se concentrou nos setores cadeira cativa e arquibancada placar. O clima já era de festa antes mesmo da bola rolar e ganhou ainda mais força após o apito final, com muita comemoração nas arquibancadas.

Entre os presentes estava Ricardo Pomarola, torcedor santista e profissional de palhaçaria, que celebrou o acesso ao lado da família.

— O que me motivou é que somos nascidos em Santos e o nosso craque Neymar fez o pedido para que todos os torcedores comparecessem à Vila Belmiro. Toda a família está aqui — contou.

Dentro de campo, houve muita emoção por parte das atletas, em especial de nomes experientes, como Laryh, Thaisinha e Pardal.

Torcida do Ação também marca presença na Vila

Moradora do bairro Vila Belmiro, em Santos, a cozinheira Nancy Ferreira, de 59 anos, viveu uma tarde especial na Vila. Mãe da meio-campista Patrycia Alves, ela torceu pela filha, que defende o Ação-MT, e integrou o grupo de torcedores do clube mato-grossense que, mesmo em menor número, fez barulho no setor visitante.

— Minha filha começou no futebol aos 14 anos. Foi muito sofrido para ela, porque eu sou mãe solo e precisava acompanhá-la nos jogos quando era menor de idade. O que me faz estar aqui é o sonho dela. É o que ela quer, é o grande objetivo da vida dela: ser jogadora profissional. Hoje, vê-la jogando aqui me emociona muito — disse, com orgulho.

Destaque do Ação-MT, Patrycia Alves soma dois gols em nove jogos nesta temporada. Ela tem passagens por A-dos Francos, Atlético-CP e Gil Vicente, clubes de Portugal, e Sobradinho, Operário e Real Brasília, no futebol brasileiro.