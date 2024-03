Joaquim balançou as redes de cabeça (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 27/03/2024 - 22:31 • São Paulo (SP)

Finalista! Após três anos sem avançar da fase de grupos, o Santos venceu o Bragantino na semifinal do Paulistão, nesta quarta-feira (27), por 3 a 1. O Peixe disputou a partida na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e está na grande decisão do Estadual.

Os gols do Alvinegro Praiano foram marcados por Joaquim, Guilherme e Giuliano. Eduardo Sasha descontou para o Massa Bruta.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Santos sufocou o Bragantino no primeiro tempo e abriu 2 a 0 no placar. Logo no início, Joaquim fez golaço de cabeça, e Guilherme ampliou com outro bonito gol. No segundo tempo, o Massa Bruta ainda não incomodava tanto, mas Eduardo Sasha aplicou a lei do ex, acertou chutaço de longe e diminuiu. Giuliano tranquilizou o Peixe e fez 3 a 1.

Na reta final, o árbitro Matheus Candançan expulsou Hayner, e o Bragantino pressionou o Santos, mas não levou perigo ao gol de João Paulo.

Santos bateu o Bragantino e avançou para a final do Paulistão (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O primeiro jogo da final do Paulistão acontece no domingo (31), e o Santos aguarda o vencedor de Palmeiras e Novorizontino.

✅ FICHA TÉCNICA

Santos 3 x 1 RB Bragantino

Paulistão - Semifinal

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 27 de março de 2024, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima (assistentes)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Fernandes e Eduardo Sasha (RB Bragantino)

🟥 Cartões vermelhos: Hayner (Santos)



⚽ Gols: Joaquim, Guilherme e Giuliano (Santos); Eduardo Sasha (Bragantino)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🐋 SANTOS

João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón), e Giuliano (Cazares); Pedrinho (Patati), Guilherme (JP Chermont) e Julio Furch (Morelos). Técnico: Fábio Carille

🐂 RB BRAGANTINO

Cleiton; Nathan, Lucas Cunha (Bruninho), Luan Cândido, Juninho Capixaba; Jadsom, Ramires (Gustavinho), Matheus Fernandes (Mosquera); Eduardo Sasha, Helinho (Talisson) e Vitinho (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha