Peixe teve números expressivos no estádio do rival (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 23:27 • São Paulo (SP)

O Santos atuou na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, venceu o Bragantino na semifinal do Paulistão e faturou uma renda recorde em bilheteria. Foram R$ 3.042.965,00 em arrecadação bruta com a venda de ingressos, e 44.804 pessoas compareceram à arena.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O valor representa uma marca histórica para o Peixe. Essa renda superou os R$ 2.026.735 arrecadados na partida diante do São Bernardo, no Morumbis, quando mais de 50 mil torcedores foram ao estádio do São Paulo.

Além disso, os mais de R$ 3 milhões conseguidos pelo Santos contra o Bragantino representam cifras superiores do que todo valor arrecadado pelo clube nos jogos do Paulistão nas edições de 2023, 2022 e 2019.

Contudo, a maior arrecadação do Peixe aconteceu em 2013. O Alvinegro Praiano foi atuar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, partida que marcou a despedida de Neymar, contra o Flamengo. Foram aproximadamente R$ 7 milhões arrecadados.

O Peixe também bateu recorde de público na Neo Química Arena. Até então, em 2024, o maior era de Corinthians x Santo André, em que 43.627 corintianos compareceram.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, o Santos avançou à final do Paulistão 2024 e enfrentará Palmeiras ou Novorizontino.

Santos quebrou recorde de arrecadação contra o Bragantino, no Paulistão (Foto: Lance!)

PORÉM...

Apesar da arrecadação alta, o Santos terá que dividir o valor com o Massa Bruta.