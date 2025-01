Santos precisa superar histórico recente para vencer clássico na Vila

Nesta quarta-feira, 22, às 21h35, o Santos enfrenta o Palmeiras na Vila Viva Sorte, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico marca o primeiro confronto do Peixe contra um grande rival neste ano.

O histórico recente entre as equipes indica equilíbrio. Nos últimos 10 clássicos na Vila, o Santos venceu três vezes, empatou três e perdeu quatro. O Peixe marcou sete gols contra oito do rival no período. No entanto, sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras tem se mostrado um adversário extremamente difícil.

No retrospecto recente na Vila Viva Sorte, o Palmeiras leva vantagem. O Santos venceu apenas um dos últimos cinco jogos como mandante contra o Verdão, justamente na ida da decisão estadual do ano passado, quando o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Otero. Apesar disso, o Palmeiras reverteu o placar na volta e conquistou o título com uma vitória por 2 a 0 no Allianz Parque.

Uma novidade no elenco santista é o meia-atacante Thaciano, reforço para 2025. Ele entrará em campo com uma proteção nasal devido a uma pequena fratura sofrida no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no último domingo.

— Foi no começo do jogo. O cara deixou o cotovelo e deu uma fratura. Mas estamos com o equipamento para o jogo de amanhã. A princípio, se não incomodar, vou usá-la. Caso contrário, tiro no meio do jogo — explicou Thaciano.

Para a partida, o técnico Pedro Caixinha espera contar com o retorno de Yeferson Soteldo, afastado na última rodada por lesão.

O desempenho do Santos em clássicos gerais disputados na Vila Viva Sorte nos últimos 10 confrontos também reflete equilíbrio: quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 46,7%.

O Santos está na vice-liderança do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, mesma pontuação do líder Guarani. Já o Palmeiras, invicto no torneio, busca a segunda vitória na competição.