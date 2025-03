Substituído com dores na coxa, Neymar será reavaliado no Santos

O atacante Neymar foi o protagonista da vitória do Santos por 2 a 0 diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (02), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O camisa 10 marcou um gol e também ajudou na construção da jogada que consagrou João Schmidt.

Com a vitória, o time da Baixada Santista garantiu a presença pelo segundo ano seguido na semifinal do torneio.

O capitão do Peixe deixou o gramado aos 30 minutos do segundo tempo. O jogador sentiu a coxa e foi substituído por Gabriel Veron, que estreou com a camisa do Alvinegro.

Em entrevista coletiva, Pedro Caixinha afirmou que a situação do atleta não preocupa e que ele será avaliado no treino da próxima quarta-feira (05).

Neymar foi o protagonista da vitória do Santos diante do Red Bull Bragantino pelo Paulistão.

O comandante ainda elogiou o desempenho do ídolo santista em campo e disse que não te preferência de adverário para a semi do estadual.

– É muito diferenciado. Nossa preocupação não é de quem vamos enfrentar. É nos prepararmos para ganhar. Com Neymar, fica mais fácil. Com ritmo superior, ficará ainda mais fácil. Mas ele não faz as coisas sozinho. - concluiu.

Semifinalista da competição, o Santos ainda não sabe qual será o adversário da próxima fase do estadual.

O Peixe aguarda pelo duelo desta segunda-feira (03) entre o São Paulo e o Novorizontino, no Morumbi.

Em caso de vitória no tempo normal de jogo do Tricolor, o Alvinegro encara o Corinthians, fora de casa. Se a decisão for para os pênaltis, o adversário será o Palmeiras.

Se o Novorizontino conseguir vencer a partida e ainda tirar uma grande diferença no saldo de gols, o Santos encara a equipe do interir de São Paulo.

A única certeza é de que a equipe da Baixada Santista vai jogar a próxima fase na condição de visitante.