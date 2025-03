Caixinha exalta Neymar no Santos: ‘um jogador fantástico’

O Santos derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 com grande atuação de Neymar. Após a partida, o técnico Pedro Caixinha exaltou a atuação do camisa 10, autor do primeiro gol da vitória.

Caixinha, porém, ressaltou que Neymar é mais uma peça de uma engrenagem que o Santos está tentando deixar mais pronta.

— Ele é um jogador fantástico. O ritmo de jogo está concluído. Agora, seguem outros ciclos e ele vai cumprir para ser o Neymar que todos paramos para ver. É diferenciado. Nossa preocupação não é de quem vamos enfrentar. É nos prepararmos para ganhar. Com Neymar, fica mais fácil. Com ritmo superior, ficará ainda mais fácil. Mas ele não faz as coisas sozinho — analisou o treinador português.

O técnico falou de como Neymar tem mostrado comprometimento com o projeto. Atual vice-campeão Paulista, o Peixe tenta buscar sua segunda final seguida.

— É muito importante como ele interage com os outros. A equipe está criando dinâmica entre si, orgulhosa da forma como joga. Quem trabalha no CT, está orgulhoso. Diretoria e torcida, também. Essa é nossa preocupação. Queremos correr mais riscos e seguir crescendo. Futebol é um jogo de 11 jogadores e ter os melhores ajuda muito — afirmou Caixinha.

Neymar foi substituído no segundo tempo, mas o treinador desconversou quando foi perguntado sobre a situação do camisa 10.

— Vamos aguardar para ser avaliado. Na quarta, vamos esperar que esteja tudo bem — resumiu o treinador.