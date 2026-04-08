Sem Neymar e Gabigol, Santos estreia com derrota na Copa Sul-Americana

Em uma semana turbulenta, marcada pela cobrança dos jogadores por atraso no pagamento de salários e direitos de imagem, além da aprovação das contas do presidente Marcelo Teixeira sob protestos da torcida, o Santos sofreu a segunda derrota em um intervalo de quatro dias.

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Após perder para o Flamengo no último domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe voltou a ser derrotado na noite desta quarta-feira (8), ao estrear com revés por 1 a 0 diante do Deportivo Cuenca, no Equador, pela Copa Sul-Americana, sem poder contar com suas principais estrelas: Neymar, poupado, e Gabriel Barbosa, que passou por um procedimento envolvendo plaquetas.

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Como foi o jogo?

O Santos iniciou a partida bastante modificado e com oito desfalques, entre eles Neymar e Gabriel Barbosa, e mesmo assim criou as primeiras oportunidades. Logo aos quatro minutos, Christian Oliva limpou a marcação e arriscou de fora da área para boa defesa do goleiro Ferrero. Na sequência, Moisés tabelou pela esquerda, invadiu a área com liberdade e finalizou colocado, novamente exigindo intervenção do arqueiro equatoriano.

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O Deportivo Cuenca respondeu pouco depois com Mancinelli, que recebeu em profundidade pela direita e tentou o cruzamento. A bola mudou de trajetória e quase surpreendeu Gabriel Brazão, atento para espalmar. Pelo lado santista, a dupla formada pelos Meninos da Vila Rafael Gonzada e Gabriel Bontempo quase abriu o placar em finalização de canhota que passou perto do ângulo. Bontempo ainda voltou a assustar após jogada com Rony, mas finalizou por cima.

O Peixe manteve a pressão com Lautaro Díaz e Rony, ambos em cabeceios defendidos por Ferrero. A melhor chance do time equatoriano na primeira etapa veio aos 31 minutos, quando Chacón avançou pela direita e cruzou rasteiro. A bola atravessou toda a área santista e quase encontrou Vega, que se esticou em carrinho, mas não conseguiu completar.

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Na segunda etapa, o Santos voltou mais presente no campo de ataque. Rollheiser, que entrou na vaga de Moisés, recebeu bom passe de Gustavo Henrique e finalizou com perigo. Depois, Gabriel Bontempo acertou o travessão em chute da entrada da área. Apesar do bom momento santista, o Cuenca abriu o placar aos 14 minutos com Mancinelli. Em cobrança fechada, a bola tocou na trave e acabou desviando em Gabriel Brazão antes de entrar.

Antes de deixar o gramado para a entrada de Thaciano, Rony ainda tentou o empate ao acionar Gabriel Bontempo, mas o passe saiu forte demais e passou perto da trave esquerda. Na sequência, Robinho Jr., que entrou no lugar de Oliva, dominou na área e finalizou para defesa de Ferrero. Thaciano também teve oportunidade clara após cruzamento preciso de Barreal, mas cabeceou para fora. O próprio Barreal ainda tentou jogada individual na reta final, optando pela finalização em vez do passe para Robinho Jr., o que gerou reclamação do técnico Cuca à beira do campo.

Sem conseguir transformar o volume ofensivo em gol, o Santos acabou castigado pela falta de eficiência e voltou do Equador com mais um resultado negativo. Agora, o time tenta reagir diante da torcida na Vila Belmiro, no próximo sábado (11), contra o Atlético-MG, em busca de uma resposta imediata após uma semana marcada por pressão dentro e fora de campo.

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Gustavo Henrique durante jogo entre Santos e Deprotivo Cuenca (Foto: Fernando Machado/ AFP)

Ficha Técnica:

⚽ DEPORTIVO CUENCA 1 x 0 SANTOS - 1ª rodada da Copa Sul-Americana

📲Quarta-feira, 8 de abril de 2026

📍Estádio: Alejandro Serrano Aguilar (Equador)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)

🚩Assistentes: José Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)

📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)

🟨 Cartões amarelos: Boolsen e Ordóñez (Deportivo Cuenca) - Lucas Veríssimo (Santos)

🥅 Gols: Mancinelli (14'/2ºT) - Deportivo Cuenca

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Escalações:

(Técnico do Santos: Cuca) Gabriel Brazão; Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga (Zé Rafael); Willian Arão, Oliva (Robinho Jr.) e Bontempo; Moisés (Rollheiser), Rony (Thaciano) e Lautaro Díaz (Barreal)

(Técnico do Deportivo Cuenca: Jorge Célico) Facundo Ferrero; Mateo Maccari (Morocho), Patricio Boolsen, Santiago Postel e Carlos Arboleda; Edison Vega, Jeremy Chacon (Guevara) e David González (Ordóñez); Lucas Mancinelli, Melvin Diaz (Bryan García) e Nicolás Leguizamón (Rivero).