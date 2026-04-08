Lances de Rony durante Deportivo Cuenca x Santos chamam atenção: 'Impressionante'

Deportivo Cuenca e Santos estão se enfrentando nesta noite de quarta-feira (8), no Equador, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar. O primeiro tempo, marcado por uma atuação consistente do Peixe, e com boas chances no ataque, tiveram duas chances no contra ataque perdidas com o Rony.

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O primeiro lance foi do Bontempo, que cobrou escanteio e a bola chegou até a segunda trave para Rony, que desvia de cabeça no canto direito e vê Ferrero salvar o Cuenca.

Logo após, Rony avançou em contra-ataque, porém errou o passe para o Moisés, desperdiçando mais uma oportunidades. Nas redes sociais, torcedores não gostaram da atuação do atacante.

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Como o Santos chega para a disputa da Sul-Americana?

Texto de: Juliana Yamaoka.

O Santos chega para a Copa Sul-Americana com um técnico recém-chegado e também com a expectativa de que as boas atuações de Neymar façam o time engrenar e o levem à disputa da próxima Copa do Mundo.

Para o duelo de estreia, o técnico Cuca não poderá contar com o camisa 10, que será poupado da longa logística de viagem. O jogador treina normalmente no CT Rei Pelé e deve reforçar a equipe no próximo sábado (11), quando enfrenta o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

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Deportivo Cuenca recebe o Santos, pela Sul-Americana. (Foto: Divulgação/ Lance!)

O treinador santista também poderá contar com Rony, que cumpriu suspensão na última rodada contra o Flamengo, e com Igor Vinícius, recuperado de um pequeno edema no quadríceps direito.

No entanto, Miguelito apresentou extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas após as partidas da repescagem para a Copa do Mundo com a Seleção da Bolívia. O clube optou por protocolo de recovery, e o atleta deve retornar aos treinamentos nesta terça-feira (7), no CT Rei Pelé.

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O atacante Gabriel Barbosa será desfalque para realizar um novo procedimento, o mesmo adotado por alguns jogadores durante a pausa das competições na Data Fifa. Inclusive, ele fará o tratamento pela segunda vez. O procedimento foi aplicado em atletas que vinham se queixando de questões físicas, com aplicação de PRP (plasma rico em plaquetas), cujo objetivo é acelerar o processo de reabilitação.

A lista de desfalques ainda conta com o venezuelano Tomás Rincón, que não conseguiu o visto de trabalho para o Equador, além dos lesionados Gabriel Menino e Vini Lira.





