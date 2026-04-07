Jogadores do Santos cobram diretoria por atrasos em direitos de imagem

Alguns jogadores do elenco do Santos se reuniram com membros da diretoria alvinegra nesta terça-feira (7), em Cuenca, no Equador, para cobrar explicações sobre atrasos nos pagamentos de direitos de imagem. O clube deve dois meses ao elenco, que quer entender quais são os planos de pagamento.

continua após a publicidade

➡️ Santos espera contar com parcerias para reformas pontuais na Vila Belmiro

A delegação santista está no país para disputar a Sul-Americana com estreia marcada para esta quarta-feira (8), contra o Deportivo Cuenca, às 19h (de Brasília). A informação foi divulgada iniciamente pelo site ge.

Apesar da dívida com o elenco, o Santos tem problemas financeiros neste momento e, mesmo tendo negociado o lateral-esquerdo Souza ao Tottenham, da Inglaterra, por 15 milhões de euros (quase R$ 90 milhões na cotação atual), usou uma parte para pagar dívida com Arouca, de Portugal, referente à contratação do zagueiro João Basso, para derrubar transfer ban.

continua após a publicidade

Na ocasião, no dia 19 de fevereiro, o clube paulista foi pego de surpresa com o registro da punição no site da Fifa, já que a expectativa era de que teria até 26 de fevereiro para efetuar o pagamento de R$ 15,3 milhões.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos terá novo desfalque na estreia da Sul-Americana

O atacante Gabriel Barbosa será baixa para realizar um novo procedimento, o mesmo adotado por alguns jogadores durante a pausa das competições na Data Fifa. Inclusive, ele fará o tratamento pela segunda vez. O procedimento foi realizado em atletas que vinham se queixando de questões físicas, com aplicação de PRP (Plasma Rico em Plaquetas), cujo objetivo é acelerar o processo de reabilitação.

continua após a publicidade

Neymar também será ausência

O Alvinegro Praiano treina nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro, e depois segue viagem para o Equador. Alguns atletas que não atuaram contra o Mengão, como Rony, Igor Vinícius e Miguelito, vão se juntar ao elenco no Rio. Entretanto, Neymar segue como desfalque. O camisa 10 estava suspenso no duelo contra o Rubro-Negro.