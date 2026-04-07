O Santos reconhece ter uma dívida no valor de R$ 90,5 milhões com a NR Sports, empresa da família de Neymar. Apesar do alto valor, que inclusive tem o CT Meninos da Vila como garantia jurídica para cumprimento do débito, o presidente Marcelo Teixeira acredita que a parceria entre o clube e o camisa 10 é "de sucesso".

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Segundo o documento publicado pelo Diário do Peixe, o pagamento do Santos será dividido em duas partes: R$ 26 milhões do contrato vencido em parcelas de R$ 5,2 milhões entre janeiro e maio deste ano, sem correção monetária, e R$ 64,5 milhões em 43 parcelas de R$ 1,5 milhão a partir de junho, com correção na variação do IPCA/FGV.

- É um trabalho que nós estamos gradativamente fazendo até acordos, como nós estamos fazendo desde a chegada do jogador. É uma confiança de credibilidade mútua e naquilo que o Santos vem alcançando junto com a NRSports. Então é uma parceria de sucesso. Esta parceria tem que dar continuidade, independentemente daquele que esteja à frente do clube - disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos, em entrevista após a votação que aprovou as contas do clube em 2025.

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Neymar tem contrato com o Santos até 31 de dezembro deste ano. Uma das condições impostas pela NR Sports é a reeleição de Marcelo Teixeira no fim do ano e o futuro do clube como SAF. O presidente acredita na continuidade da parceria entre as partes ainda que ele deixe o cargo de mandatário futuramente.

- Eu acredito na continuidade do projeto para que o Santos, de fato, continue sendo reestruturado. Isso que é o mais importante entre as partes. Nós não estamos hoje dando garantias para assegurar que um patrimônio vá para a NRSports. Longe disso, nunca foi pensado e imaginado um fato como esse. O intuito de um contrato é que existem valores. Existe também a possibilidade de garantia mútua de ambas as partes e isso é natural que exista em qualquer contrato - afirmou Marcelo Teixeira.

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