menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Marcelo Teixeira acredita que contrato de Neymar com o Santos é uma 'parceria de sucesso'

Clube paulista tem dívida de R$ 90,5 milhões com a família do atacante e colocou o CT da base como garantia

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
22:01
Neymar e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, na coletiva de apresentação do atacante
imagem cameraNeymar e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, na coletiva de apresentação do atacante. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos reconhece ter uma dívida no valor de R$ 90,5 milhões com a NR Sports, empresa da família de Neymar. Apesar do alto valor, que inclusive tem o CT Meninos da Vila como garantia jurídica para cumprimento do débito, o presidente Marcelo Teixeira acredita que a parceria entre o clube e o camisa 10 é "de sucesso".

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Santos cobram diretoria por atrasos em direitos de imagem

Segundo o documento publicado pelo Diário do Peixe, o pagamento do Santos será dividido em duas partes: R$ 26 milhões do contrato vencido em parcelas de R$ 5,2 milhões entre janeiro e maio deste ano, sem correção monetária, e R$ 64,5 milhões em 43 parcelas de R$ 1,5 milhão a partir de junho, com correção na variação do IPCA/FGV.

- É um trabalho que nós estamos gradativamente fazendo até acordos, como nós estamos fazendo desde a chegada do jogador. É uma confiança de credibilidade mútua e naquilo que o Santos vem alcançando junto com a NRSports. Então é uma parceria de sucesso. Esta parceria tem que dar continuidade, independentemente daquele que esteja à frente do clube - disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos, em entrevista após a votação que aprovou as contas do clube em 2025.

continua após a publicidade

Neymar tem contrato com o Santos até 31 de dezembro deste ano. Uma das condições impostas pela NR Sports é a reeleição de Marcelo Teixeira no fim do ano e o futuro do clube como SAF. O presidente acredita na continuidade da parceria entre as partes ainda que ele deixe o cargo de mandatário futuramente.

- Eu acredito na continuidade do projeto para que o Santos, de fato, continue sendo reestruturado. Isso que é o mais importante entre as partes. Nós não estamos hoje dando garantias para assegurar que um patrimônio vá para a NRSports. Longe disso, nunca foi pensado e imaginado um fato como esse. O intuito de um contrato é que existem valores. Existe também a possibilidade de garantia mútua de ambas as partes e isso é natural que exista em qualquer contrato - afirmou Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

➡️ Santos espera contar com parcerias para reformas pontuais na Vila Belmiro

Neymar em ação durante partida do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Neymar em ação durante partida do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias