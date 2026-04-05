Santos terá novo desfalque para estreia na Sul-Americana

O técnico Cuca terá mais um desfalque no time do Santos para enfrentar o Deportivo Cuenca na estreia da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (8), às 19h (de Brasília) pela primeira rodada do Grupo D da competição.

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O atacante Gabriel Barbosa será baixa para realizar um novo procedimento, o mesmo adotado por alguns jogadores durante a pausa das competições na Data Fifa. Inclusive, ele fará o tratamento pela segunda vez. O procedimento foi realizado em atletas que vinham se queixando de questões físicas, com aplicação de PRP (Plasma Rico em Plaquetas), cujo objetivo é acelerar o processo de reabilitação.

Na última quinta-feira (2), o jogador não enfrentou o Clube do Remo, pois estava em processo de recuperação de um edema no músculo sóleo da perna esquerda.

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Confira nota oficial:

De acordo com a programação elaborada pela comissão técnica e pelo departamento médico do Santos FC, o atacante Gabriel Barbosa fará nesta segunda-feira (6) a última sessão de PRP para tratamento de uma tendinite do adutor da coxa direita. O jogador volta normalmente aos treinos na quarta-feira (8), no CT Rei Pelé.

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Gabriel Barbosa durante esquecimento para duelo entre Flamengo x Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar também será ausência na Sula:

O Alvinegro Praiano treina nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro, e depois segue viagem para o Equador. Alguns atletas que não atuaram contra o Mengão, como Rony, Igor Vinícius e Miguelito, vão se juntar ao elenco no Rio. Entretanto, Neymar segue como desfalque. O camisa 10 estava suspenso no duelo contra o Rubro-Negro.

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— O Neymar fez um procedimento no joelho na Data Fifa. Não treinou. Ficou alguns dias em recuperação desse procedimento, uma questão clínica. Ele trabalhou parte da condição que precisa atingir e fez o jogo contra o Remo. Nesta semana ele não vai viajar por causa do trabalho de força específica, velocidade e resistência, em dois períodos. Vamos aproveitar esse tempo com a comissão e o departamento médico para "encher o tanque" e sustentar a sequência de 13 jogos até a parada - explicou Cuca - disse Cuca.

Números de Gabigol em 2026:

13 jogos (11 titular)

7 gols

2 assistências

107 minutos para participar de gol

2.5 finalizações por jogo (0.6 no gol)

71% de conversão em grandes chances

4.7 finalizações para marcar

0.7 passes decisivos por jogo

0.2 dribles certos por jogo

37% de eficiência nos duelos

0.5 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.05