Santos segue a preparação para duelo contra Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, já que soma apenas três vitórias em 14 partidas na competição.

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A equipe ainda terá mais dois dias de preparação antes do confronto, que marcará o retorno do time à Vila Belmiro após quatro jogos consecutivos longe de casa. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei.

Para a partida, o técnico Cuca não poderá contar com Gabriel Brazão, suspenso. Com isso, Diógenes, revelado nas categorias de base do clube, deve assumir a titularidade no gol.

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O meia Thaciano é dúvida para o duelo após sentir dores na coxa esquerda na última partida do Peixe. O jogador deixou o gramado no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, no Paraguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele entrou no segundo tempo na vaga de Gabigol, mas acabou substituído por Mateus Xavier.

Desfalques:

Gabriel Brazão (suspenso)

Gustavo Henrique (lesão no músculo adutor da coxa esquerda)

Lautaro Díaz (dores na coxa direita)

Mayke (virose)

Gabriel Menino (está em processo de transição após uma lesão na coxa direita)

Técnico do Santos, Cuca, tem 36% de aproveitamento no comando do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mudança de mando de campo:

O Santos confirmou junto à CBF a mudança de local da partida contra o Coritiba, marcada para o dia 17 de maio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista, em um domingo, às 11h (de Brasília).

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A partida também será o último compromisso antes da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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