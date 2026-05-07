Santos confirma alteração de mando do jogo contra o Coritiba pelo Brasileirão

O Santos confirmou a alteração do mando de campo da partida contra o Coritiba, marcada para o dia 17 de maio, às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O aval foi dado pela CBF nesta quinta-feira (7) após ofício enviado pelo presidente Marcelo Teixeira.

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O horário da partida e a ausência de jogos de clubes rivais na capital paulista favorecem a realização do confronto na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na zona leste da cidade. No mesmo dia, o Timão visita o Botafogo, às 16h (de Brasília), também pelo Brasileirão.

A última vez que o Peixe atuou como mandante na Neo Química Arena foi em 25 de janeiro deste ano, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, 30.609 torcedores estiveram presentes.

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Além disso, o duelo será o último compromisso antes da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A lista será divulgada na tarde de segunda-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Santos ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Até o momento, a equipe soma apenas três vitórias em 14 partidas.

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Torcida do Santos durante partida do Santos na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Últimos jogos do Santos em São Paulo:

25.01.2026 - 5ª rodada do Campeonato Paulista - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - Neo Química Arena

Público: 30.609 / Renda: R$ 2.344.295,00

17.08.2025 - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro - Santos 0 x 6 Vasco - Morumbis

Público: 54.474 pessoas / Renda: R$ 4.344.635,00

04.08.2025 - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - Santos 3 x 1 Juventude - Morumbis

Público: 37.485 / Renda: R$ 2.853.811,25

12.05.2025 - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro - Santos 0 x 0 Ceará - Allianz Parque

Público: 35.240 / Renda: R$ 2.806.052,90

27.03.2024 - semifinal do Campeonato Paulista - Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino - Neo Química Arena

Público: 44.804 / Renda: R$ 3.042.965,00

08.02.2023 - 7ª rodada do Campeonato Paulista - Santos 2 x 1 São Bernardo - Morumbis

Público: 50.132 / Renda: R$ 2.026.735,00

28.01.2023 - 5ª rodada do Campeonato Paulista - Santos 1 x 1 Ferroviária - Canindé

Público: 11.573 / Renda: R$ 201.330,72

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