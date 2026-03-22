Elano abriu o placar com um gol de falta aos 4 minutos, seguido por um gol de cabeça de André Luís.

O dia 13 de outubro de 2002 colocou frente a frente, no gramado do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, duas das maiores forças daquele Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, dirigido por Vanderlei Luxemburgo e liderado pelo craque Alex, recebeu o encantador Santos de Emerson Leão, famoso pela irreverência dos "Meninos da Vila". Em uma atuação de almanaque que ajudou a solidificar a equipe rumo ao título nacional daquele ano, o Peixe dominou as ações ofensivas do início ao fim e construiu uma contundente vitória por 4 a 1.O Lance! relembra Cruzeiro 1 x 4 Santos no Brasileirão 2002.

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Cruzeiro 1 x 4 Santos no Brasileirão 2002

A superioridade santista ficou evidente logo nos primeiros minutos do confronto, sufocando os donos da casa. Aos quatro minutos do primeiro tempo, Elano assumiu a cobrança de uma falta da entrada da área e bateu com precisão no canto direito do goleiro Jefferson, inaugurando o marcador no Mineirão. Pouco tempo depois, aos 18 minutos, o jovem Robinho fez boa jogada e cruzou na medida para o zagueiro André Luís, que subiu de cabeça para testar firme e ampliar a vantagem paulista para 2 a 0, desestabilizando completamente o esquema defensivo cruzeirense antes do intervalo.​

No segundo tempo, a expectativa de uma possível reação da Raposa foi rapidamente frustrada pela velocidade do contra-ataque santista. Aos 8 minutos (53' no tempo geral), o lateral-direito Maurinho fez excelente cruzamento e encontrou Elano, que apareceu livre no meio da área para cabecear e anotar seu segundo gol no jogo, o terceiro do Santos. O domínio alvinegro era tamanho que, aos 17 minutos (62'), foi a vez de Robinho deixar sua marca, recebendo em velocidade e finalizando com categoria na saída do goleiro para transformar a vitória em uma goleada histórica de 4 a 0.​

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Já na reta final da partida, com o Santos administrando o resultado e poupando peças importantes como Elano, Diego e Robinho, o Cruzeiro encontrou espaços para diminuir o prejuízo. Aos 41 minutos da etapa final (86' no relógio), o atacante Joãozinho, que havia saído do banco de reservas, acertou um belíssimo chute de perna direita de fora da área para marcar um gol de honra espetacular no ângulo. O lance, no entanto, não ofuscou a exibição de gala do Santos, que garantiu três pontos fundamentais para chegar à vice-liderança do Brasileirão.​

A consolidação dos Meninos da Vila

A goleada imposta ao Cruzeiro foi um dos grandes cartões de visita da inesquecível geração de 2002 do Santos. A equipe contava com a criatividade de Diego e Robinho para puxar os contra-ataques em alta velocidade, mas dependia do equilíbrio tático proporcionado pelos volantes Paulo Almeida e Renato, além da infiltração constante de Elano. O sistema ofensivo implementado por Leão funcionou com perfeição contra um Cruzeiro que, embora estivesse se organizando para o histórico ano de 2003, demonstrou enorme fragilidade em sua linha defensiva, formada por Luisão, Cris e os alas improvisados.​

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Ficha técnica - Cruzeiro 1 x 4 Santos no Brasileirão 2002

Abaixo estão os detalhes rigorosamente revisados do confronto que eternizou a goleada santista no Mineirão em 2002:

Partida: Cruzeiro 1 x 4 Santos​ Data: 13 de outubro de 2002 (domingo)​ Competição: Campeonato Brasileiro 2002 - 17ª Rodada da 1ª Faseinstagram+1 Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)​ Público: 13.312 pagantes​ Renda: R$ 65.877,00​ Árbitro: Luciano Augusto Almeida (DF)​ Gols: Elano aos 4' e André Luís aos 18' do 1º tempo; Elano aos 8' e Robinho aos 17' do 2º tempo para o Santos; Joãozinho aos 41' do 2º tempo para o Cruzeiro.​

Confira as escalações completas de mineiros e paulistas: