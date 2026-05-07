Samuel Pierri comenta expectativa por estreia no profissional do Santos: 'Sonho de criança'

Recentemente, o Santos promoveu ao elenco profissional uma nova leva de jogadores das categorias de base. Na comissão técnica de Cuca, um dos responsáveis por fazer a conexão entre o elenco principal e o Sub-20 é o ex-jogador Cesar Sampaio, além de Vinicius Marques, que chegou ao clube há pouco mais de um ano. Ele exerceu a função de treinador da categoria de base e, agora, voltou a integrar a comissão técnica do profissional.

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Samuel Pierri foi um dos promovidos, mas ainda não estreou pela equipe principal, mas já vive a oportunidade de treinar com Cuca, que declarou diversas vezes que a base pode ser a solução para algumas posições, especialmente diante da dificuldade financeira do clube para realizar grandes contratações no mercado.

Um dos principais atributos do jovem é a versatilidade demonstrada ao longo da trajetória na base, atuando em todas as posições do meio-campo.

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Samuel fez sua estreia pelo Sub-20 em janeiro, quando entrou em campo na partida da Copinha contra o São-Carlense, atuando como zagueiro. Com o decorrer da temporada, o jovem conquistou a titularidade e passou a se destacar com média de 84,3% de passes certos por partida. Atualmente, veste a camisa 5 nas categorias de base.

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A mudança para a equipe profissional aconteceu após a partida do Santos contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. A notícia foi divulgada por Cuca durante entrevista coletiva, quando revelou que o garoto passaria a treinar com o elenco principal.

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— Desde que cheguei ao Santos, sempre trabalhei muito para este momento e, logo no meu primeiro ano de Sub-20, estar entre jogadores que até pouco tempo eu só via pela televisão é surreal! - comentou Samuel Pierri.

Samuel Pierri durante jogo do Sub-20 do Campeonato Brasileiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Menino da Vila:

O Menino da Vila chegou ao clube em 2019 e, hoje, aos 18 anos, recebe as primeiras oportunidades na equipe profissional. No último sábado (2), Samuel esteve pela primeira vez entre os relacionados para o duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

— Sou criado aqui no Santos, sei muito bem do peso dessa camisa e não vejo a hora de poder usar esse manto na equipe principal. Será a realização de um sonho de infância - disse o volante.

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (7), contra o Vasco, às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Samuel Pierri estará à disposição do elenco para este duelo para ganhar rodagem enquanto não faz a estreia pelo profissional.

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