O Santos, mais uma vez, não poderá contar com seu principal atleta da temporada, Neymar, que está lesionado e não foi relacionado para o clássico desde domingo (20), contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo em que o Peixe busca sua segunda vitória seguida, o auxiliar César Sampaio deve manter a mesma base do time.

continua após a publicidade

➡️ Santos busca superar fraco aproveitamento fora de casa para surpreender o São Paulo

O provável Santos para encarar o São Paulo no Morumbis tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme.

Jogos do Santos fora de casa nesta temporada

O Peixe empatou na fase de grupos do Campeonato Paulista com Ponte Preta (1 a 1) e Novorizontino (0 a 0); perdeu para Velo Clube (2 a 1), São Bernardo (3 a 1) e Corinthians (2 a 1); e venceu a Inter de Limeira (3 a 0). Na semifinal do Estadual, perdeu para o Corinthians (2 a 1). No Campeonato Brasileiro, perdeu para o Vasco (2 a 1) e para o Fluminense (1 a 0).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos