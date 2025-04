São Paulo x Santos: o que está em jogo para cada time no clássico

São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A situação das equipes não é tranquila. Os dois times estão pressionados e com uma exigência forte por resultados por parte das torcidas.

O Tricolor ainda não venceu na competição. São quatro empates consecutivos, na 16ª colocação. O jogo será no Morumbis, palco no qual o time tem deixado os últimos jogos sob vaias. O Peixe entra em campo com o interino César Sampaio, após a demissão de Pedro Caixinha, vindo de uma vitória contra o Atlético, após uma sequência de jogos sem vencer.

O que está em jogo para o São Paulo?

Luis Zubeldía teve seu cargo assegurado pela diretoria, mesmo sob maior pressão por resultados. Agora, o treinador busca um momento de tranquilidade e a chance de fazer as pazes com a torcida. O São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.

Uma vitória neste momento não apenas encerra a sequência negativa, como também alivia parte da pressão sobre o técnico. O Tricolor começa a se preocupar com a tabela: atualmente, a equipe flerta com a zona de rebaixamento.

Os resultados recentes são motivo de alerta, mas o São Paulo enfrenta outro problema importante: o departamento médico cheio. Até o momento, o time não conta com Calleri, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar e Pablo Maia — todos considerados peças essenciais do elenco.

Diante desse cenário, uma vitória contra o Santos é vista como crucial. Além do peso natural de um clássico, o resultado traria mais tranquilidade para o trabalho de Zubeldía e ajudaria a melhorar o ambiente — tanto no Morumbis quanto na tabela de classificação.

Zubeldía está pressionado no cargo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que está em jogo para o Santos?

Após mais de um mês sem vencer, somando partidas pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão — contra Corinthians, Vasco da Gama, Bahia e Fluminense — o Santos reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Atlético-MG. O resultado trouxe alívio e serviu para amenizar o clima interno no CT Rei Pelé.

A relação entre o elenco e a torcida segue instável. Em 2025, o lateral-direito Léo Godoy, contratado para a temporada, ainda não convenceu e tem sido alvo de críticas. No ataque, Guilherme, artilheiro do Paulistão, atravessa uma fase ruim e chegou a correr risco de perder a titularidade, situação semelhante à vivida por Pituca, que acabou saindo do time titular.

Em contrapartida, o meia Gabriel Bontempo, cria da base santista, ganhou espaço e assumiu uma vaga entre os titulares. Ele iniciou o confronto diante do Atlético-MG e teve participação direta no segundo gol da equipe, marcado por Barreal — outro destaque recente do time. O atacante argentino chegou ao Santos nesta temporada e vive bom momento.

A defesa segue como ponto de atenção. Apesar da sólida atuação diante do Galo, com boas exibições de Gil e Zé Ivaldo, o time já sofreu 21 gols em 18 partidas. Além da dupla, os zagueiros Luan Peres, João Basso e Luisão também foram utilizados ao longo do ano.

Neste fim de semana, o Santos encara o São Paulo, único rival que conseguiu vencer em clássicos na temporada. Um novo triunfo pode fortalecer o ambiente interno e influenciar na permanência do auxiliar César Sampaio no comando técnico.