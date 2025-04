Santos x São Paulo: retrospecto no Brasileirão

Equilíbrio em confrontos, com 73 jogos: 31 vitórias do São Paulo e 27 do Santos.

Clássico San-São reúne Santos e São Paulo, com grande tradição no futebol.

O Clássico San-São é um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro, reunindo dois clubes multicampeões e com história rica. Pelo Campeonato Brasileiro, Santos e São Paulo protagonizam partidas equilibradas, com alternância de domínio e grandes atuações de ídolos de ambas as torcidas. O Lance! te conta tudo de Santos x São Paulo no Brasileirão.

Retrospecto geral de Santos x São Paulo no Brasileirão

As equipes se enfrentaram 73 vezes pela principal competição nacional. O São Paulo tem vantagem, com 31 vitórias, contra 27 triunfos do Santos e 15 empates. O número de gols é perfeitamente igual: 92 para cada lado.

Jogos: 73 Vitórias do São Paulo: 31 (42%) Empates: 15 (21%) Vitórias do Santos: 27 (37%) Gols marcados por ambos: 92

Jogos com mando do Santos

Jogando em casa, o Santos mantém bom desempenho contra o rival tricolor. Em 39 partidas, venceu 18, empatou 12 e perdeu 9, com 46% de aproveitamento nas vitórias.

Jogos: 39

Vitórias do Santos: 18 (46%)

Empates: 12 (31%)

Vitórias do São Paulo: 9 (23%)

Jogos com mando do São Paulo

O São Paulo costuma ser dominante como mandante. Em 34 confrontos no Morumbi, venceu 22 vezes, sofreu apenas 9 derrotas e empatou 3.

Jogos: 34

Vitórias do São Paulo: 22 (65%)

Empates: 3 (9%)

Vitórias do Santos: 9 (26%)

Maiores goleadas do confronto

Vitórias do Santos:

4x0 no Morumbi – Brasileirão 2006

3x0 na Vila Belmiro – Brasileirões de 2013, 2015 e 2016

Vitórias do São Paulo:

5x0 no Morumbi – Brasileirão 1989

4x1 no Morumbi – Brasileirões de 2011 e 2023

2x0 na Vila – Brasileirões de 1981 e 2007

Resultados mais repetidos

Santos 1x0 São Paulo – ocorreu 6 vezes

Santos 1x1 São Paulo – também 6 jogos

São Paulo 2x1 Santos – resultado mais típico no Morumbi, com 7 ocorrências

Estatísticas detalhadas

Santos

Jogos: 73 Vitórias: 27 Empates: 15 Derrotas: 31 Gols marcados: 92 Gols sofridos: 92 Média de gols por jogo: 1,26 Jogos com gols marcados: 73% Jogos com gols sofridos: 73% Maior sequência de vitórias: 5 Maior jejum de vitórias: 10 jogos Maior sequência de derrotas: 4 Maior invencibilidade: 5 jogos

São Paulo

Jogos: 73 Vitórias: 31 Empates: 15 Derrotas: 27 Gols marcados: 92 Gols sofridos: 92 Média de gols por jogo: 1,26 Jogos com gols marcados: 73% Jogos com gols sofridos: 73% Maior sequência de vitórias: 4 Maior jejum de vitórias: 5 jogos Maior sequência de derrotas: 5 Maior invencibilidade: 10 jogos

Curiosidades de Santos x São Paulo

O Santos goleou o São Paulo por 4x0 no Morumbi em 2006, com atuação de gala de Zé Roberto e Jonas. O São Paulo venceu o Peixe por 5x0 em 1989, seu maior placar no clássico. Ambos os times marcaram exatamente 92 gols no duelo pelo Brasileirão, evidenciando o equilíbrio ofensivo. O San-São é o clássico paulista com maior número de gols igualados em confrontos do Brasileirão.

O Clássico San-São é uma verdadeira instituição do futebol nacional. A rivalidade extrapola as quatro linhas e reúne histórias de craques como Pelé, Raí, Neymar, Rogério Ceni, Robinho, Careca e muitos outros. Seja na Vila ou no Morumbi, esse confronto é sinônimo de emoção, técnica e tradição.