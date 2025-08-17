Santos x Vasco: Neymar e Coutinho se enfrentam pela primeira vez em solo brasileiro

Amigos dentro e fora de campo, Neymar e Philippe Coutinho vão viver uma tarde especial neste domingo (17), no duelo entre o Santos e o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Ambos buscam reviver o protagonismo no clube do coração após carreiras de sucesso no futebol internacional e também na Seleção Brasileira.

Enquanto Neymar vive a expectativa da primeira convocação sob o comando de Carlo Ancelotti, técnico da Amarelinha, Coutinho carrega a responsabilidade de liderar o Cruz-Maltino na luta contra o rebaixamento.

Será a primeira vez que os dois se enfrentam em solo brasileiro. Quando estavam nas categorias de base de Santos e Vasco, mediram forças diversas vezes, inclusive na final da Copa do Brasil Sub-17, no Espírito Santo.

Anos depois, voltaram a se encontrar na decisão da Liga dos Campeões de 2019/2020, quando Coutinho defendia o Bayern de Munique e Neymar atuava pelo Paris Saint-Germain. O time alemão venceu por 1 a 0.

Na Seleção Brasileira, jogaram juntos a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em entrevista à Vasco TV, Coutinho falou com carinho sobre o reencontro com o amigo santista.

— Um reencontro muito bacana. Eu falei para ele (Neymar), quando voltou ao Brasil, que é um privilégio muito grande tê-lo aqui. A gente é amigo, mas, claro, quando a bola rolar no domingo, cada um vai defender o seu. Vai ser um bom reencontro, jogamos juntos bastante tempo — disse o meia.

Neymar também demonstrou ansiedade pela partida. Em depoimento à TV Globo, comentou sobre o reencontro e o peso do confronto.

— Reencontrar o meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade. É um cara que eu sempre torci e admirei. A gente se conhece desde pequeno. Agora vamos nos enfrentar cada um pelo seu clube do coração. A última vez que isso aconteceu foi em 2017. O Vasco acabou levando a melhor na final, e dessa vez espero que o Santos saia vencedor — afirmou o camisa 10.

Na tabela do Brasileirão, as equipes estão separadas por apenas cinco pontos. No primeiro turno, o Vasco venceu por 2 a 1, em São Januário, na rodada de abertura. Na ocasião, Neymar não atuou por conta de uma lesão na coxa esquerda.

O Santos recebe o Vasco neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, e o Peixe deve registrar o maior público da temporada, atuando pela terceira vez no ano na capital paulista.

Neymar e Coutinho durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Números gerais:

NEYMAR - PRIMEIRA PASSAGEM

225 jogos (203 titular)

136 gols

63 assistências

91 minutos para participar de gol

NEYMAR - SEGUNDA PASSAGEM

18 jogos (14 titular)

6 gols

3 assistências

142 minutos para participar de gol

71 minutos em campo por jogo

7 grandes chances criadas

2.6 passes decisivos por jogo

2.4 finalizações por jogo (1.1 no gol)

1.5 dribles certos por jogo

35% de eficiência nos dribles

3.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.38

COUTINHO - PRIMEIRA PASSAGEM

43 jogos (32 titular)

5 gols

2 assistências

434 minutos para participar de gol

COUTINHO - SEGUNDA PASSAGEM

49 jogos (40 titular)

9 gols

4 assistências

241 minutos para participar de gol

64 minutos em campo por jogo

7 grandes chances criadas

1.2 passes decisivos por jogo

1.5 finalizações por jogo (0.7 no gol)

1.2 dribles certos por jogo

58% de eficiência nos dribles

1.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.12