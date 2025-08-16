Marcelo Teixeira crava Pacaembu como nova casa do Santos durante reforma da Vila Belmiro

O Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o Estádio do Pacaembu será a nova casa do Alvinegro durante as reformas da Vila Belmiro.

Ao lado de dirigentes do clube, ele participou de uma sabatina na principal torcida organizada do clube, a Torcida Jovem, para tirar dúvidas dos asssossiados sobre diversos temas. O evento ocorreu neste sábado (16), na Zona Leste de São Paulo.

Marcelo Teixeira ainda explicou que o Santos será o responsável pela troca do gramado. O sintético do Pacaembu ficará no CT das categorias de base e o gramado natural será implementado para que o clube joge no piso de sua preferência. Segundo apuranção do Lance!, um agrônomo foi enviado ao estádio da capital paulista para avaliar as possibilidades.

Recentemente, Neymar declarou que não gosta de jogar em 'society' e exemplificou a fala se referindo do Allianz Parque.

Marcelo Teixeira participa de sabatina na principal torcida organizada do time. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O presidente também destacou a boa relação com Julio Casares, mandatário do São Paulo, e afirmou que a parceria “vai render muito no futuro”. Ele ainda fez questão de pedir para que “tudo saia bem”, a fim de evitar problemas com o rival em usos futuros do estádio, já que, após a reforma da Vila Belmiro, o Santos pretende continuar mandando partidas na capital paulista.

Neste domingo (17), o Peixe disputará seu segundo jogo da temporada no Morumbis. O adversário será o Vasco, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.

No último dia 4 de agosto, o Santos venceu o Juventude por 3 a 1 no estádio do Tricolor paulista e contou com o apoio de 37.485 torcedores.

A nova Vila Belmiro:

O novo estádio terá capacidade para mais de 30 mil torcedores e será construído em uma área de aproximadamente 68 mil m², no mesmo local onde hoje está o Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro.

O processo de elaboração do projeto arquitetônico, desenvolvido a partir do material apresentado pelo responsável técnico contratado pelo clube, teve início em janeiro de 2023.

— Quando assumimos a gestão, havia apenas um memorando de intenções. Esse documento foi modificado para garantir a construção do estádio em parceria com a WTorre. Tivemos alguns problemas de relacionamento com a empresa, mas isso serviu de aprendizado para ambas as partes. Ajustamos o contrato, que já está assinado. A Prefeitura de Santos aprovou o projeto e, a partir de setembro, pretendemos iniciar a comercialização dos camarotes, que viabilizarão os R$ 700 milhões necessários para o começo das obras. Não daremos início à demolição sem a garantia de recursos para concluir toda a construção — afirmou Marcelo Teixeira, durante evento realizado com torcedores.

O projeto, orçado em R$ 700 milhões, tem previsão de conclusão em até 40 meses, a partir da demolição da atual estrutura.

A arrecadação de recursos será feita, inicialmente, por meio da venda de cadeiras e camarotes, além da comercialização de partes da antiga Vila Belmiro. A licença para o início das obras deve ser concedida em até um ano, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

A nova arena será dividida em quatro setores: arquibancada, arquibancada superior, deck premium e camarotes. O projeto prevê ainda uma estrutura moderna e versátil, capaz de receber não apenas eventos esportivos e culturais, mas também grandes shows, encontros sociais e um espaço de visitação com lojas, restaurantes e área de coworking.