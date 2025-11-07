A partida entre Palmeiras e Santos, disputada na noite da última quinta-feira, ganhou destaque em um dos principais jornais da Espanha. O motivo foi a atuação de gala do atacante Vitor Roque, autor dos dois gols na vitória importante da equipe alviverde. ➡️Veja como foi o jogo.

Na manhã desta sexta-feira, o "AS" publicou um conteúdo voltado para o ex-jogador do Barcelona, chamando-o de "fera". Além disso, citou a ausência de Neymar, que foi poupado do Clássico da Saudade devido ao gramado do estádio.

— Tigrinho foi o craque da vitória do Palmeiras, marcando dois gols e colocando o time na liderança da tabela. Neymar ficou de fora da convocação para evitar lesões no gramado sintético do Allianz Parque. Não há ninguém como Vitor Roque no futebol brasileiro. Um atacante completo, com habilidade no drible, faro de gol e, acima de tudo, um craque em momentos decisivos como a partida de quinta-feira contra o Santos , uma oportunidade de ouro para abrir o placar após o empate do Flamengo (...) Tigrinho, com dois gols oportunistas, mudou o jogo no momento perfeito (...) Para coroar sua atuação, o ex- jogador do Barça encantou a torcida com um golaço de cobertura a 10 minutos do fim.

Vitor Roque ganha destaque no jornal espanhol (Foto: Reprodução)

E continuou: — Mais uma vez, o gramado sintético provou ser o pior inimigo de Neymar . Após retornar no último sábado, depois de mais de um mês afastado por uma lesão na coxa, ele foi deixado de fora da equipe para uma partida crucial. Apesar de ter mostrado potencial nos 25 minutos em que atuou em seu retorno, o atacante brasileiro ficou novamente de fora por recomendação médica para evitar jogar em superfícies sintéticas, devido à condição de seu joelho e à recente lesão muscular. Esta não é a primeira vez que Neymar tem problemas com grama sintética. Em setembro passado, o jogador de 33 anos expressou sua desaprovação a esse tipo de superfície: "Jogar na Allianz Arena, para mim, é impossível. É algo que incomoda qualquer jogador, independentemente de lesões", disse Neymar na ocasião. Anteriormente, em uma partida contra o Atlético Mineiro, o craque brasileiro foi ainda mais incisivo: "Está comprovado. Grama sintética é uma porcaria".

Números de Vitor Roque no Brasileirão ⚽

Jogos - 29 Titular - 21 Minutos por jogo - 63 Total de minutos jogados - 1823 Gols - 15 Assistências - 3

