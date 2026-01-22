Santos x Corinthians: times buscam primeira vitória em clássicos na temporada

Vivendo momentos semelhantes dentro de campo, Santos e Corinthians ainda não conseguiram engrenar no Campeonato Paulista. As duas equipes venceram apenas uma das três partidas disputadas até o momento.

No entanto, o time do Parque São Jorge encerrou a última temporada em alta, com o título da Copa do Brasil sobre o Vasco, após um empate em casa e uma vitória por 2 a 1, em São Januário. Além disso, conquistou o estadual diante do maior rival, o Palmeiras, encerrando um jejum de seis anos sem títulos, sob o comando de Ramón Díaz.

Dorival Júnior chegou ao clube em abril do ano passado e, agora, tem a oportunidade de iniciar a temporada desde o começo, desta vez ao lado de Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol, que assumiu o cargo anteriormente ocupado por Fabinho Soldado.

Até aqui, o Timão venceu apenas a Ponte Preta por 3 a 0, na Neo Química Arena, na estreia da temporada. Na sequência, foi derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. No último domingo (18), empatou por 1 a 1 com o São Paulo, em casa.

Nesta temporada, o Corinthians se despediu de Romero, que somou 377 jogos, 67 gols e seis títulos conquistados em duas passagens pelo clube, que totalizaram oito anos. Além do paraguaio, o Timão também se despediu de Maycon, Talles Magno, Ryan, Félix Torres e Angileri. Por outro lado, chegaram três reforços.

O primeiro deles foi Gabriel Paulista, oficializado no dia 11 de janeiro. O zagueiro assinou contrato até o fim de 2027 e acumula passagens por Taboão da Serra, Vitória, Villarreal (ESP), Arsenal (ING), Valencia (ESP), Atlético de Madrid (ESP) e Beşiktaş (TUR).

No dia 16 de janeiro, o Timão oficializou a contratação, por empréstimo, do meio-campista Matheus Pereira, junto ao Fortaleza. O vínculo é válido até o fim da temporada 2026. O jogador é formado nas categorias de base do clube.

Na última quarta-feira (21), o terceiro reforço foi anunciado: o lateral-direito Pedro Milans. O uruguaio chega ao Corinthians como agente livre após quase três anos defendendo o Peñarol, do Uruguai, e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2029. Pelo clube de Montevidéu, conquistou o Campeonato Uruguaio (2023/24) e a Copa do Uruguai (2024/25). Antes, entre 2020 e 2022, atuou pelo Juventud-URU, equipe que o revelou.

Ainda sem Memphis Depay, que realizou apenas o primeiro treino com o elenco na última terça-feira (20), Dorival Júnior poderá contar com Rodrigo Garro, recuperado de uma cirurgia no punho. O atacante holandês perdeu o início da pré-temporada para tratar um edema ósseo no joelho.

De olho na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, marcada para o dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília, o Timão terá seu primeiro grande teste na temporada diante do Santos.

Memphis e Lautaro Díaz em clássico entre Corinthians e Santos, na Vila Belmiro (Foto: Raul Barreta/ Santos FC)

O Santos vive uma realidade não muito distante da do rival, mas, no ano passado, lutou contra o rebaixamento até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

A virada do ano trouxe uma ótima notícia para o torcedor, com a permanência de Neymar até o fim desta temporada. Além disso, o Peixe anunciou o empréstimo de Gabriel Barbosa por um ano, junto ao Cruzeiro, e também a chegada, por empréstimo de um ano, de Gabriel Menino, vindo do Atlético-MG, que já fez sua estreia contra o Guarani.

Pela primeira vez em quatro anos, o clube iniciou a temporada mantendo a mesma comissão técnica, o que facilitou o planejamento para 2026. Apesar da necessidade de reforços para tornar o elenco mais competitivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve gratas surpresas com o bom desempenho da equipe Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time foi eliminado nas oitavas de final para a Raposa.

O lateral-esquerdo Vinícius Lira teve a oportunidade de estrear como titular no profissional na partida contra o Guarani. Mateus Xavier, Pepê Firmino, Pedro Assis e Gustavo Henrique, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, também vêm sendo observados de perto pelo treinador argentino.

Neymar deve estrear na temporada apenas em fevereiro, já que segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. No ano passado, o camisa 10 disputou apenas dois clássicos e conviveu com quatro lesões. O atacante espera apresentar bom desempenho com a camisa santista para figurar na lista da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, em março.

Por enquanto, Vojvoda busca extrair o máximo de cada atleta. A ideia do treinador é ter ao menos dois jogadores prontos por posição, estimulando a competitividade interna do elenco. Ciente disso, Neymar e Gabigol, dupla campeã olímpica pela Seleção Brasileira, devem dividir o protagonismo e liderar o Peixe nas quatro competições que o clube disputará ao longo de uma temporada que tende a ser mais tranquila para o torcedor santista.

