Gabigol vai reforçar o Santos no clássico contra o Corinthians

No primeiro clássico em casa nesta temporada, o Santos recebe o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

Poupado na partida do último domingo (18), contra o Guarani, em razão de uma tendinite, o atacante Gabriel Barbosa reforça o Peixe diante do Timão. O jogador participou normalmente dos dois últimos treinamentos.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano terá quatro desfalques para o confronto. Neymar segue na fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. O meio-campista Gustavo Henrique sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita e já iniciou tratamento fisioterápico.

Além deles, o atacante Tiquinho Soares e o meio-campista Gabriel Bontempo seguem em tratamento de lesões musculares na fisioterapia do clube e também são baixas para a partida.

Preparação para o clássico:

Artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro da temporada passada, Álvaro Barreal comentou a expectativa para o primeiro clássico do ano.

Autor de um dos gols no empate fora de casa contra o Guarani, na última rodada do Campeonato Paulista, o argentino relembrou a boa atuação do Alvinegro Praiano no último confronto diante do Corinthians, em outubro do ano passado, quando o Peixe venceu por 3 a 1. Na ocasião, o atacante balançou as redes com um golaço de fora da área, em batida colocada no ângulo.

— Estamos nos recuperando, mas precisamos seguir trabalhando. Sair vitorioso em um clássico é muito importante para nós, então estamos focados nisso. Temos uma boa lembrança do último jogo. Acho que precisamos fazer o mesmo trabalho que realizamos naquela partida, na Vila Belmiro. Foi um jogo muito bom para nós e vamos tentar repetir amanhã - declarou o camisa 22.