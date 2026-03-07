Neymar aposta em sequência no Santos para entrar na lista de Ancelotti

Enquanto se prepara para o jogo do Santos contra o Mirassol, Neymar corre contra o tempo. Eliminado das finais do Campeonato Paulista, o Peixe não entra em campo desde o dia 26 de fevereiro.

Desde que retornou aos campos após lesão no menisco do joelho esquerdo, Neymar participou de três jogos: atuou por 45 minutos contra o Velo Clube, jogou toda a partida contra o Novorizontino, e repetiu o feito diante do Vasco.

O camisa 10 quer aproveitar para mostrar sua evolução física para o técnico Carlo Ancelotti. Neymar precisa provar para o técnico italiano que tem capacidade de suportar a alta intensidade dos grandes jogos. Ancelotti já deixou claro que só estará na Copa quem estiver 100% fisicamente.

O preparador físico da Seleção Brasileira, Cristiano Nunes, mantém contato permanente com o Santos e recebe os dados atualizados de Neymar.

Assim, Neymar quer usar os confrontos contra Mirassol e Corinthians para cavar um lugar na convocação do dia 16 de março, quando Ancelotti vai chamar os jogadores para os amistosos contra França e Croácia.

Neymar atuando pela Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)

Enquanto isso, Neymar tem como foco a partida contra o Mirassol, na próxima terça-feira (10), contra o Mirassol, às 21h30, no estádio José Roberto Campos Maia, em Mirassol.

O camisa 10 realizou apenas treinos físicos nos últimos dois dias. A medida visa prevenir lesões, uma vez que Neymar atuou em apenas três partidas desde seu retorno - e marcou dois gols, ambos na vitória sobre o Vasco, fundamental para tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileira; Com quatro pontos em 12 disputados, o Santos ocupa a 13ª posição na tabela do Brasileirão.