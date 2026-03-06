Santos reabre conversas para renovação do contrato de Robinho Jr.

O Santos intensificou as tratativas para a renovação de contrato de Robinho Jr. Na última quinta-feira (06), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, recebeu Robinho Jr e seus representantes para uma conversa. O clube fez questão de reforçar ao estafe que mantém intacto o plano de carreira desenhado para o garoto e a intenção de vê-lo seguir no Santos pelos próximos anos.

continua após a publicidade

Neymar opina sobre saída de João Basso do Santos: 'Merecia mais respeito'

A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!. Segundo apurou a reportagem, Teixeira aposta na boa relação com a mãe de Robinho Jr e com os representantes do atacante para conduzir a negociação sem ruídos entre as partes.

Robinho Jr e Neymar (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Robinho tem contrato com o Santos até abril de 2027. Revelado pelo Peixe, o jogador foi promovido ao profissional em 2025.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

De lá para cá, atuou em 21 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência. Em 2026, porém, atuou apenas em seis oportunidades. A última delas foi em 28 de janeiro, contra a Chapecoense, quando o time foi derrotado por 4 a 2, na estreia no Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Por enquanto, o encontro serviu mais para alinhar cenário, expectativas e reafirmar o interesse mútuo do que para bater o martelo em números. A tendência é que uma nova rodada de conversa aconteça mais adiante, quando as partes voltarem à mesa para tratar diretamente de valores, tempo de contrato e demais detalhes da renovação. Esses pontos ainda estão em fase de discussão.