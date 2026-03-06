Santos reabre conversas para renovação do contrato de Robinho Jr.
Vínculo atual do atacante com o Peixe é até abril de 2027
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos intensificou as tratativas para a renovação de contrato de Robinho Jr. Na última quinta-feira (06), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, recebeu Robinho Jr e seus representantes para uma conversa. O clube fez questão de reforçar ao estafe que mantém intacto o plano de carreira desenhado para o garoto e a intenção de vê-lo seguir no Santos pelos próximos anos.
Marcelo Teixeira comenta fala de Neymar sobre saída de Basso no Santos: ‘Decisões profissionais’
Santos
Santos apresenta uruguaio Christian Oliva: ‘É um orgulho estar aqui’
Santos
Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Corinthians; veja detalhes
Santos
Neymar opina sobre saída de João Basso do Santos: 'Merecia mais respeito'
A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!. Segundo apurou a reportagem, Teixeira aposta na boa relação com a mãe de Robinho Jr e com os representantes do atacante para conduzir a negociação sem ruídos entre as partes.
Robinho tem contrato com o Santos até abril de 2027. Revelado pelo Peixe, o jogador foi promovido ao profissional em 2025.
➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
De lá para cá, atuou em 21 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência. Em 2026, porém, atuou apenas em seis oportunidades. A última delas foi em 28 de janeiro, contra a Chapecoense, quando o time foi derrotado por 4 a 2, na estreia no Brasileirão.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Por enquanto, o encontro serviu mais para alinhar cenário, expectativas e reafirmar o interesse mútuo do que para bater o martelo em números. A tendência é que uma nova rodada de conversa aconteça mais adiante, quando as partes voltarem à mesa para tratar diretamente de valores, tempo de contrato e demais detalhes da renovação. Esses pontos ainda estão em fase de discussão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias