Marcelo Teixeira comenta fala de Neymar sobre saída de Basso no Santos: 'Decisões profissionais'

O presidente Marcelo Teixeira rebateu, nesta quinta-feira (5), as críticas de Neymar sobre a saída do zagueiro João Basso do Santos. O dirigente estava na Vila Belmiro participando de um evento com funcionárias do clube em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ele conversou com o Globo Esporte sobre as falas do camisa 10 do Peixe.

continua após a publicidade

— Precisa perguntar ao Neymar o que ele quis dizer. As decisões do clube são decisões profissionais. Acho que ele falou pela emoção e pela amizade com o Basso. Nós respeitamos, mas as decisões são profissionais — disse Marcelo Teixeira.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar entrou recentemente na lista de top-10 maiores artilheiros do Santos. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Amizade fora de campo:

O ídolo do Santos Neymar, publicou em suas redes sociais, na última quarta-feira (4), uma mensagem lamentando a saída do zagueiro João Basso do clube.

continua após a publicidade

A rescisão contratual foi anunciada na última terça-feira (3). Amigos pessoais, os dois já compartilharam diversos momentos fora dos gramados, como viagens e eventos. Internamente, a diretoria do Peixe demonstrava preocupação com a reação do camisa 10 diante da saída do defensor.

Neymar publicou uma foto ao lado do amigo e escreveu que ele merecia ser tratado com mais respeito.

— Jhonny Basso... Boa sorte na tua nova etapa, irmão. Fico triste de ver você saindo dessa forma. Você é profissional demais e merecia mais respeito. Mas é a vida, né? Só te desejo coisas boas. Sempre estarei na torcida - escreveu o camisa 10.

continua após a publicidade

João Basso publicou uma nota de despedida agradecendo ao clube pela oportunidade. Na publicação, Neymar voltou a se manifestar e deixou um novo comentário ao amigo.

— Você é um excelente profissional. Pude acompanhar o quanto é companheiro, mesmo nas dificuldades e sem ter oportunidades! Triste em ver você saindo assim. Sentirei saudades... Tamo junto, meu amigo - escreveu o camisa 10.

+ Aposte na vitória do Santos no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.