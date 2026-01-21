Garro será opção para o Corinthians contra o Santos; veja a provável escalação

Rodrigo Garro está recuperado e será relacionado por Dorival Júnior para o confronto entre Corinthians e Santos, nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

A informação foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. O meia está treinando com bola desde a semana passada e apresentou boa evolução física. Rodrigo Garro passou por uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo. A previsão era que o argentino retornasse na Supercopa Rei, no dia 1 de fevereiro, contra o Flamengo, em Brasília.

O atleta viajou com o grupo para Santos. A tendência é que o meia inicie o confronto entre os reservas. A última partida de Rodrigo Garro pelo Corinthians foi na vitória sobre o Vasco, na final da Copa do Brasil, contra o Vasco, no dia 21 de dezembro.

Rodrigo Garro será relacionado para confronto entre Corinthians e Santos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A tendência é que o Timão inicie a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo (Charles) e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto.

Arrancada na competição

O Corinthians oscilou no início do Paulistão com uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras rodadas. Atualmente, a equipe ocupa a sétima colocação na classificação. Os comandados de Dorival Júnior buscam a primeira vitória contra uma equipe da Série A em 2026.

Nos dois primeiros desafios, o Timão foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, e ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena.