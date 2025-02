Santos x Botafogo-SP: Neymar volta aos campos no dia de seu aniversário

O Santos enfrenta o Botafogo-SP nesta quarta-feira (5), às 21h35, na Vila Belmiro, em uma partida especial que marca a reestreia de Neymar com a camisa santista. Após 12 anos, o ídolo do Peixe volta a defender o clube onde se destacou mundialmente, em um dia especial: o aniversário de 33 anos do jogador. A expectativa é grande para ver Neymar em ação novamente, mesmo que por poucos minutos.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Neymar participou dos treinos desta semana sem restrições, mostrando boa forma física e movimentação intensa. Apesar disso, a programação inicial prevê que ele atue apenas no segundo tempo, com cerca de 30 minutos em campo. A definição sobre sua titularidade ainda não foi confirmada.

O retorno de Neymar gera grande expectativa na torcida, que espera um espetáculo dentro de campo. A última vez que o craque entrou em campo foi em novembro de 2024, em uma partida da Liga dos Campeões da Ásia pelo Al Hilal, contra o Esteghlal. Desde então, o jogador passou por um período intenso de recuperação. Com sua reestreia pelo Santos, Neymar busca retomar o ritmo competitivo e ajudar o time a seguir forte na temporada. O jogo desta noite faz parte do planejamento de Neymar para ser convocado por Dorival Jr. para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

Santos tem Neymar, mas também desfalques importantes

Além do destaque com Neymar, o Santos enfrenta importantes desafios no jogo. O técnico Pedro Caixinha está suspenso após ser expulso na vitória sobre o São Paulo por 3 a 1 e também se recupera de uma cirurgia oftalmológica. Com isso, Pedro Malta assume o comando da equipe nesta partida. Zé Ivaldo, suspenso, e Souza, que passou por cirurgia no tornozelo, também são desfalques confirmados. Gonzalo Escobar e Soteldo ainda são dúvidas por questões físicas, enquanto Thaciano pode retornar após se recuperar de um desconforto muscular.

Mesmo com os desfalques, o Santos chega embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo e lidera o Grupo B do Paulistão com sete pontos, mesma pontuação do Guarani. Portuguesa, com cinco, e Red Bull Bragantino, com quatro, completam a chave. Do outro lado, o Botafogo-SP vive uma fase complicada, sem nenhuma vitória até o momento. A equipe de Ribeirão Preto soma apenas três pontos e ocupa a lanterna do Grupo A. Na última rodada, foi derrotada pela Portuguesa por 3 a 2.

