Santos renova o contrato de Gabriel Bontempo até 2027

O Santos oficializou a renovação do contrato do meia-atacante Gabriel Bontempo até o fim de 2027. O Menino da Vila, teve um momento marcante na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no último sábado (1). Na partida, Bontempo anotou uma assistência e marcou seu primeiro gol como profissional, ajudando o Peixe a conquistar uma importante vitória de virada.

Gabriel Bontempo já havia renovado com o Santos em outubro de 2023, estendendo seu vínculo até o fim de 2026. Com a nova prorrogação, o contrato foi ampliado por mais uma temporada, demonstrando a confiança do clube no potencial do jogador.

Bontempo se destacou na Copinha

Bontempo iniciou a temporada atuando pela Copinha, onde marcou dois gols em cinco jogos. Em seguida, foi inscrito na Lista B do Paulistão, o que permitiu sua participação no time principal. Elogiado pelo técnico Pedro Caixinha durante os treinos, o meia-atacante foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras e fez sua estreia como profissional diante do Velo Clube, no dia 25 de janeiro, em Rio Claro.

Desde então, Bontempo ganhou espaço no elenco principal, atuando também contra o São Bernardo e, principalmente, no clássico contra o São Paulo, onde foi titular e viveu seu melhor momento. Além de marcar o gol que iniciou a virada por 3 a 1, ele mostrou qualidade técnica, visão de jogo e maturidade em campo, características que vêm sendo desenvolvidas desde sua passagem pela base do clube.

Gabriel Bontempo já era destaque na base do Santos há alguns anos. Em junho de 2023, ele chegou a ser inscrito para a disputa da Série B do Brasileirão, demonstrando a confiança do clube em seu potencial. O ex-técnico Fábio Carille também elogiou o jogador, destacando sua capacidade e dedicação.

Nascido em Uberaba (MG), Bontempo tem 20 anos e é fã de Neymar e Coutinho, dois ídolos que inspiram seu estilo de jogo. Agora, ele vive um momento único em sua carreira, com a renovação do contrato e a oportunidade de se consolidar no time principal.

— Felicidade imensa por viver esse momento único na minha vida. Tudo tem acontecido muito rápido. Copinha, depois subir ao time principal, primeiro gol logo em um clássico e agora a renovação. Só tenho a agradecer e agora buscar retribuir toda essa confiança dentro de campo — disse Bontempo, em declaração ao site oficial do Santos.

A renovação de Gabriel Bontempo reforça a aposta do Santos em jovens talentos formados na base. O clube pretende continuar "lapidando" o jogador no time principal, garantindo que ele se desenvolva de forma consistente e contribua para os objetivos do Peixe nas competições de 2025 e além.

Com sua técnica, visão de jogo e determinação, Bontempo promete ser uma peça importante no elenco do Santos, ajudando o clube a reconquistar seu lugar de destaque no futebol brasileiro. A torcida santista já vibra com o surgimento de mais uma promessa e espera que o Menino da Vila continue brilhando em campo.