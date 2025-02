Santos: Tiquinho revela ‘frio na barriga’ para jogar com Neymar

O Santos se prepara para enfrentar o Botafogo-SP nesta quarta-feira (5), às 21h35, na Vila Belmiro, e a grande expectativa é a possível estreia de Neymar pelo Peixe. Enquanto isso, o centroavante Tiquinho Soares, reforço recente do clube, não esconde a animação de atuar ao lado do craque brasileiro.

— Espero mais rápido entrosar juntamente com o Neymar, juntamente com meus companheiros. Claro que a gente tá com esse friozinho na barriga porque é um cara fora de série. Mas como eu falei, eu tenho que estar bem para que as coisas dê certo, porque nós estamos falando de um cara que é extra-classe, né? Então, acho que primeiramente eu tenho que estar bem, tenho que estar focado e as coisas vão acontecer naturalmente se Deus quiser — afirmou Tiquinho, em sua coletiva de apresentação.

Com Neymar em campo, a expectativa é que Tiquinho encontre ainda mais oportunidades para brilhar. A dupla promete ser uma das mais temidas do futebol brasileiro, combinando a experiência e a força do camisa 9 com a técnica e a criatividade do camisa 10.

Tiquinho, que já disputou três jogos pelo Santos, foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (4). O camisa 9 fez sua estreia contra o Velo Clube, entrando como substituto, e foi titular nos últimos dois compromissos, contra São Bernardo e São Paulo. Agora, ele espera formar uma dupla poderosa com Neymar.

— Cara, tô ansioso demais, ansioso demais. Acho que não só eu, como todos vocês que estão aqui, todos os brasileiros, o mundo todo tá ansioso, né? Para que a gente possa ver o Neymar jogar e que eu possa estar no jogo também, com o homem, para que a gente possa trabalhar juntos e fazer o melhor para o Santos. Mas tô ansioso demais, doidinho aqui — afirmou Tiquinho.

Neymar pode jogar na quarta-feira

Nesta terça-feira, Neymar apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) e está regularizado para fazer sua reestreia com a camisa do Santos.

— É por isso que falei antes aqui, eu falei que eu queria estar bem, entendeu? Porque nós estamos falando de um cara f...! Ele é embaçado o homem, meu Deus do céu. E assim, tá todo mundo ansioso, bicho, na moral mesmo. Espero que dê tudo certo, cara. E o mais importante também é que ele, você vê o sorriso no rosto dele, também é prazeroso. Esperamos que a gente esteja bem, para que a gente possa se ajudar dentro de campo e ajudar principalmente o Santos — resumiu o centroavante.

Natural de Sousa, na Paraíba, Tiquinho Soares foi revelado pelo CSP e construiu uma carreira de destaque, com passagens por clubes europeus, como o Porto, e por times brasileiros, como o Botafogo, onde se consagrou. Sua transferência para o Santos faz parte de uma operação que incluiu a ida do zagueiro Jair Cunha para o time carioca.

Desde sua estreia, Tiquinho já conquistou a torcida santista. No clássico contra o São Paulo, ele foi o jogador mais aplaudido pelo público presente. O atacante participou indiretamente dos três gols do Peixe: no primeiro, cabeceou para a defesa de Rafael, antes de Gabriel Bontempo cruzar para Guilherme marcar. Nos outros dois gols, ele atuou como pivô, abrindo espaços na defesa adversária.

A torcida do Santos aguarda ansiosamente para ver a dupla em ação e torce para que a parceria entre Tiquinho e Neymar traga muitas alegrias em 2025.