Como foi a pausa do Brasileirão para o Santos? Férias, treinos, reforços e saídas

O Santos entrou de férias no dia 13 de junho, após a vitória por 3 a 2 de virada diante do Fortaleza, no Castelão.

Com o resultado, o time deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a única competição que vai disputar até o final do ano.

A grande novidade no período de descanso foi o anúncio da permanência do atacante Neymar até o final desta temporada. O camisa 10 renovou contrato com o time da Baixada Santista no dia 24 de junho, antes do retorno às atividades do elenco profissional, retomadas no dia 27 de junho.

Neymar recebeu convite do Fluminense para disputar o Mundial, mas recusou a proposta por entender que precisava focar na intertemporada depois de suas lesões na coxa esquerda sofridas no primeiro semestre.

O Santos voltou aos treinos no dia 27 de junho e desde então, alterna as atividades em um e dois períodos. Teve apenas um dia de folga na intertemporada.

O Peixe estava na expectativa de jogar o clássico diante do Palmeiras, previamente agendado para o dia 13 de julho, na Vila Belmiro. No entanto, com a participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa, a CBF adiou o jogo.

O duelo ainda não tem previsão de ser remarcado. Por esse motivo, o Santos agendou um amistoso diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade. Este será o terceiro jogo amistoso da temporada.

O Santos entra em campo pelo Campeonato Brasileiro apenas no dia 16 de julho, às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro.

Fora de campo, o Santos se destacou nas vendas do uniforme 3, com a camisa azul turquesa. Foram vendidos mais de 240 mil modelos no varejo. O clube superou a meta de vendas de uniformes para este ano ainda no primeiro semestre.

Neymar treina com o elenco do Santos em preparação para o duelo diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Atualizações do Departamento Médico:

O Santos não conta, atualmente, com jogadores no DM. Willian Arão afirmou, na última sexta-feira (04), durante a entrevista oficial da sua apresentação, que ainda não vive o melhor momento para pensar em estreia.

O ex-jogador do Panathinaikos, da Grécia, disse, ainda, que não tirava férias há três anos e que precisava de um período de descanso. Ele não joga desde o dia 11 de maio.

Os últimos jogadores liderados pelo Departamento Médico foram Neymar e Gil, que não jogaram o duelo diante do Fortaleza, no dia 12 de junho. Neymar estava suspenso para a partida e chegou a testar positivo para a Covid-19 na véspera do duelo. O zagueiro sentiu dores no quadril e foi preservado.

Baixas no elenco:

Durante o período da pausa do Brasileirão, o Santos se despediu do atacante Soteldo, que foi negociado junto ao Fluminense.

O lateral Léo Godoy, que pertencia ao Athlético-PR, foi negociado com o Independiente, da Argentina. O atacante Gabriel Veron não agradou à comissão técnica, com problemas de indisciplina, e está no Juventude.

O argentino Julio Furch, que não atuou nesta temporada, pediu rescisão de contrato.

Contratações:

O Santos anunciou as contratações do volante Willian Arão e do lateral-direito Igor Vinícius no dia 1º de julho. Antes, mudanças no Departamento de Futebol.

Alexandre Mattos chegou como novo Executivo de Futebol, e Gustavo Ferreira, que era Coordenador da Base, foi promovido para gerente de Futebol Profissional. Rodrigo Alflen passou a ser o Coordenador Geral da Base.

Além disso, Caio Lacerda assumiu a função de Executivo de Marketing e Negócios.

O Santos também integrou alguns garotos da base nos treinos do profissional neste príodo. Foram dez Meninos da Vila tendo a vivência com a comissão técnica de Cléber Xavier.

Próximos jogos do Campeonato Brasileiro:

(ADIADO) - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) - Santos x Flamengo - Vila Belmiro - 20h - 14ª rodada

19 de julho (sábado) - Mirassol x Santos - Mirassol - 18h30 - 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada