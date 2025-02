Santos anuncia Gabriel Veron como reforço para a temporada

O Santos anunciou nesta terça-feira (4), mais um reforço para a temporada de 2025: o atacante Gabriel Veron. O jogador, que atuou pelo Cruzeiro em 2024, chega ao Peixe por empréstimo junto ao Porto, de Portugal, e assinou contrato válido até o fim do ano, com opção de compra.

Gabriel Veron chega ao Santos como o sétimo reforço do clube para a temporada de 2025, que inclui a disputa do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão. Antes dele, o Peixe já havia anunciado a contratação dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, do lateral-direito Leo Godoy, do meia-atacante Thaciano, e dos atacantes Tiquinho Soares e Neymar.

Disponível para o Paulistão

Gabriel Veron já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que significa que está regularizado e pode ser utilizado a qualquer momento pelo Santos no Campeonato Paulista. Basta que o clube faça a inscrição do novo reforço no torneio. Veron é uma opção versátil para atuar pelas pontas, trazendo velocidade, técnica e capacidade de desequilibrar as defesas adversárias.

A expectativa é que ele se torne uma peça importante no esquema do técnico Pedro Caixinha, complementando o ataque ao lado de Neymar, Tiquinho Soares e outros reforços para a temporada.

Nascido em Assu, no Rio Grande do Norte, Gabriel Veron Fonseca de Souza tem 22 anos e iniciou sua carreira no Palmeiras, onde teve sua primeira oportunidade como profissional em 2019. Considerado uma das principais promessas da base, o atacante permaneceu no clube por quatro temporadas, disputando 95 jogos, marcando 14 gols, distribuindo 14 assistências e conquistando cinco títulos.

Em julho de 2022, Veron foi contratado pelo Porto, onde atuou em 26 partidas na primeira temporada, com um gol e quatro assistências. Em dezembro de 2023, o clube português acertou o empréstimo do jogador ao Cruzeiro, onde ele teve uma passagem sólida, com 36 jogos, seis gols e duas assistências.