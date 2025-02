Nova ‘joia’, Nadson assina primeiro contrato com o Santos

O jovem Nadson, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos nesta terça-feira (4). O garoto, que já chamou a atenção ao participar da Copinha deste ano, agora tem vínculo com o Peixe até 23 de janeiro de 2028.

Nadson vem completando treinos com o time profissional e já se destaca entre os jogadores do sub-20 do Santos. Sua promoção para o elenco principal pode acontecer a qualquer momento, especialmente após sua participação no primeiro coletivo de Neymar, quando recebeu um passe do craque e marcou um gol.

— É um sonho realizado estar aqui assinando meu contrato profissional com o Santos. É um clube onde muitos jovens sonham em estar. Realizar esse sonho de assinar e estar treinando com o profissional, treinando com o Neymar, é um sentimento muito especial, único. Meu sonho é poder trazer muitos títulos, me destacar bastante e ser feliz aqui no Santos — disse Nadson, em entrevista ao site oficial do clube.

Nadson foi destaque na Copinha

A regularização de Nadson no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF foi concluída nesta terça. O garoto, que completou 16 anos na última sexta-feira, já tinha um contrato de formação, válido até o fim de 2024, assinado em fevereiro de 2023.

Nadson começou a temporada como o atleta mais jovem inscrito pelo Santos na Copinha, onde disputou quatro jogos, sendo titular contra o Jaciobá-AL e entrando em campo diante da Ferroviária e do São José-RS. Recentemente, ele estava atuando pelo sub-16 na Copa Puma e foi chamado para completar os treinos do elenco principal, comandado pelo técnico Pedro Caixinha.

Na última temporada, Nadson somou 12 gols em 18 jogos pelo Paulista sub-15, além de marcar 1 gol em 1 partida pelo Paulista sub-17 e 1 gol em 3 jogos pelo Brasileiro sub-17. Em 2024, ele assumiu o protagonismo no sub-15, ajudando o time a conquistar o vice-campeonato paulista da categoria. Além disso, estreou pelo sub-17 e ganhou espaço no elenco que disputou a Copinha.