Cléber Xavier projeta amistoso do Santos contra Desportiva Ferroviária

O Santos encara nesta quinta-feira (10) a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, às 20h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

Foram relacionados 26 atletas para a partida, que foi motivada pelo adiamento do clássico contra o Palmeiras, previsto para ocorrer no próximo domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro. Mas o rival participou do Mundial de Clubes da Fifa e promoveu dias de descanso para o elenco Alviverde.

O técnico do Santos, Cléber Xavier, comentou sobre a importância da realização do terceiro amistoso da temporada.

— Muito importante. Ficamos sem o jogo do Palmeiras, então seria um tempo muito prolongado sem jogo. Encontramos um bom adversário, a Desportiva Ferroviária, para fazer o jogo em Cariacica. Vamos fazer um jogo de preparação, e eu pretendo usar a equipe principal e a equipe que pode ter como objetivo o crescimento de alguns atletas no grupo — afirmou o comandante santista.

Santos promove encontro entre jogadores e sócios do clube no Espírito Santo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cléber Xavier também comentou sobre o período de treinos do elenco santista. O time voltou de férias no dia 27 de junho e alternou entre trabalhos físicos e táticos, no CT Rei Pelé.

— É importante o equilíbrio físico, principalmente, e ajustes táticos, na parte defensiva um pouco menos e na ofensiva um pouco mais. Algumas conexões, movimentos de profundidade e posse. Trabalhamos para a gente buscar ser mais criativo e efetivo nos jogos. Alguns movimentos de profundidade, de posse, trabalhos para sermos mais efetivos nos jogos.

O comandante santista também ressaltou a presença de Neymar no amistoso desta quinta-feira (10). O camisa 10 renovou contrato com o clube durante as férias até o fim desta temporada.

— A importância do Neymar é grande dentro da equipe e para o torcedor brasileiro e do mundo. É importante pela grandeza do atleta.

Encontro com sócios do clube:

Vinte e três associados do clube foram sorteados para passar uma parte da manhã desta quinta-feira (10) com o elenco santista, no Espírito Santo. Eles também receberam ingressos para o amistoso diante da Desportiva Ferroviária. A ação foi uma experiência Sócio Rei, com apoio da patrocinadora 7K.

Gabriel Brazão, Zé Rafael, Vinícius Lira e Padula recepcionaram os torcedores, distribuíram autógrafos e posaram para fotos. A dupla Baleinha e Baleião também estava presente e animou o encontro.

— Gostei muito da ação. Fiquei surpreso na hora em que vi os atletas, porque até então não sabíamos o que iria acontecer ao certo. Também foi bem legal conhecer outros santistas da região e fazer toda essa interação. Nós, que somos do Espírito Santo, raramente temos essa oportunidade, então agradeço muito ao Santos por esse momento e espero presenciar mais ações como essa — disse Lucas Fábio, Sócio Rei da cidade de Vila Velha.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também comentou sobre a iniciativa com a torcida.

— Nosso torcedor é parte essencial da história do Santos, e ações como essa são uma forma de reconhecer esse carinho e fortalecer os laços que nos unem. Levar momentos especiais para os sócios, especialmente fora de São Paulo, é um compromisso que queremos ampliar cada vez mais — enfatizou o presidente Marcelo Teixeira.

Os patrocinadores também celebraram o envolvimento da torcida com o time.

— Apoiar iniciativas como esta do Santos, que aproximam o clube de seus sócios e criam momentos inesquecíveis, reforça nosso compromisso em conectar as pessoas através de experiências marcantes. Somos, acima de tudo, uma companhia de entretenimento. Para o Grupo, é importante fazer parte de ações que celebram a lealdade e o engajamento de uma torcida apaixonada e presente em todo o mundo — acrescentou Wellingthon Vieira, diretor de Marketing da Ana Gaming, grupo que detém as marcas 7K, Cassino e Vera.